Dziadzio: Kolejny etap negocjacji ws. Turowa zależy od woli politycznej strony czeskiej

Zawarcie ugody w sprawie Turowa zależy od woli politycznej strony czeskiej - mówił w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, pytany przez posłów o stan negocjacji z Czechami ws. kopalni Turów.

Rząd przykłada najwyższą wagę do znalezienia możliwości polubownego rozwiązania sporu z Republiką Czeską odnośnie potencjalnych skutków działalności kopalni w Turowie - powiedział Piotr Dziadzio.

Polska przedstawiła bardzo konkretną propozycję również finansową. Oferta ta w sposób wyczerpujący odpowiada na postulaty strony czeskiej, chroniąc jednocześnie interesy Rzeczpospolitej - dodał.

Kolejny etap negocjacji zależy tylko i wyłącznie od rzeczywistej woli zawarcia tej umowy przez stronę czeską. Wydaje nam się, że to zależy tak naprawdę od woli politycznej strony czeskiej, żeby taką ugodę, czy umowę z Rzeczpospolitą zawrzeć - przyznał.

Wiceminister klimatu i środowiska zapytany w Sejmie przez Roberta Obaza (Lewica) o stan negocjacji ws. kopalni Turów ze stroną czeską stwierdził, że "rząd przykłada najwyższą wagę do znalezienia możliwości polubownego rozwiązania sporu z Republiką Czeską odnośnie potencjalnych skutków działalności kopalni w Turowie".

Dodał, że na przestrzeni ostatnich lat utrzymywane były stałe kontakty na poziomie roboczym pomiędzy Polską a Czechami.

Wiceminister przypomniał, że od 29 września pod przewodnictwem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki trwają rozmowy negocjacyjne 14. rundy. "Polegają na tym, że Polska przedstawiła bardzo konkretną propozycję również finansową dla kraju libereckiego" - wskazał.

Zaznaczył, że oferta ta "w sposób wyczerpujący" odpowiada na postulaty strony czeskiej, chroniąc jednocześnie interesy Rzeczpospolitej. "Dadzą one szanse (...) na długookresowe i długofalowe zaangażowanie dwóch naszych stron do rozstrzygnięcia tego sporu" - powiedział.

Dziadzio uważa, że kolejny etap negocjacji zależy "tylko i wyłącznie od rzeczywistej woli zawarcia tej umowy przez stronę czeską". "Wydaje nam się, że to zależy tak naprawdę od woli politycznej strony czeskiej, żeby taką ugodę, czy umowę z Rzeczpospolitą zawrzeć" - przyznał.

W czwartek rano w Pradze wznowiono przerwane w nocy rozmowy na temat kopalni "Turów", którym przewodniczą ministrowie klimatu Michał Kurtyka i środowiska Richard Brabec. Polski minister powiedział, że rozmowy są trudne, a do zawarcia porozumienia potrzebna jest wola polityczna. "Polska propozycja, która jest ofertą dla kraju libereckiego, która jest ofertą monitoringu środowiskowego, która jest ofertą współpracy między przedsiębiorstwem a społecznościami lokalnymi, to jest dobra oferta. Wierzymy, że to co przedstawiliśmy może być zaakceptowane. Chcemy, żeby porozumienie w interesie lokalnych społeczności było zawarte. Do tego potrzeba woli politycznej" - stwierdził Kurtyka.

Strona czeska wniosła skargę przeciwko Polsce w sprawie Turowa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lutym br. Wnioskowała też o tzw. zastosowanie nakazu wstrzymania wydobycia. Uzasadniła to rozbudową kopalni, która zagraża, zdaniem Pragi, dostępowi do wody mieszkańców regionu Liberca, którzy skarżą się także na hałas i pył związane z wydobyciem.

W maju br. TSUE, odpowiadając na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w "Turowie". Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. 20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.