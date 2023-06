Dzięki miliardowej inwestycji KGHM wejdzie na nowy rynek. Od razu jako numer jeden

Woda w górnictwie to problem. Nie dość, że ciągle grozi zatopieniem wyrobisk, to zarazem jej usuwanie generuje problemy środowiskowe. KGHM chce nie tylko pomóc naturze, ale i dobrze zarobić. Aby to jednak było możliwe, musi zainwestować miliard złotych w warzelnię soli.

KGHM może stać się największym producentem soli warzonej w kraju.

Warta nawet miliard złotych inwestycja powinna być gotowa w ciągu sześciu lat.

Miedziowy potentat zaistnieje także na rynku nawozów mineralnych.

Z siedziby KGHM w Lubinie do Odry jest zaledwie 8 km w linii prostej. Jeszcze bliżej jest do drugiej największej naszej rzeki z Głogowa. W ogóle miedziowe zagłębie leży niemal w całości w zakolu Odry. Nic więc dziwnego, że właśnie tam trafia woda z procesów poflotacyjnych i woda zasolona, która nie może pozostać na dole miedziowych kopalń.

Należy podkreślić, że dzieje się to zgodnie z prawem, a woda spełnia normy środowiskowe. Aby móc dokonać zrzutu wody do Odry, potrzebne są także pozwolenia wodnoprawne.

Wody pokopalniane to górniczy problem znany od lat

Niestety nie jest to rozwiązanie idealne. Co takiego złego jest w wodach pokopalnianych, że szkodzą one naturze? Niestety są zwykle zasolone. To efekt tego, że woda, zanim trafi do kopalnianych wyrobisk, przesącza się przez liczne warstwy górotworu, wypłukując z niego sól.

O zrzutach wody przez KGHM do Odry stało się szczególnie głośno po tym, jak latem ubiegłego roku doszło do jej zatrucia i masowego śnięcia ryb. Co prawda spółka nie była niczemu winna, bo śnięcie miało miejsce w górze rzeki, a w okresie, gdy klęska ekologiczna przybrała największe rozmiary, zrzutów wody spółka w ogóle nie dokonywała (był zbyt niski stan wody w Odrze), ale ta nieprawdziwa informacja poszła w świat.

Rok po tamtejszych wydarzeniach jesteśmy w Lubinie. KGHM zdecydował się na wartą miliard złotych proekologiczną inwestycję. Już teraz można stwierdzić, że dzięki niej wygra na kilku frontach.

Po pierwsze dobrze na niej zarobi. Po drugie poprawi stan Odry. Po trzecie w końcu będzie miał kolejny argument w przedstawianiu się jako firma spełniająca najwyższe standardy ekologii. To ostatnie zwycięstwo tylko z pozoru jest najmniej ważne. Od producentów metali coraz częściej ich odbiorcy wymagają bowiem potwierdzenia jak najbardziej neutralnego oddziaływania na środowisko.

Coraz więcej też wskazuje, że będą za to w stanie nawet zapłacić. W dłuższej perspektywie inwestycja w warzelnię może więc przynieść dodatkowe profity.

Jest jeszcze jeden aspekt całej inwestycji. Spółka będzie mogła wykorzystać oczyszczoną z soli wodę w procesach technologicznych. Można rzec, że w KGHM powstanie swego rodzaju wodne perpetuum mobile.

KGHM stanie się wiodącym producentem soli warzonej w kraju

Spółka z Lubina to już znaczący producent soli, jednak chodzi o sól kamienną wykorzystywaną m.in. do posypywania dróg. Sól warzona to dużo cenniejszy surowiec.

Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowania do rejonu docelowej pompowni głównego odwadniania, gdzie możliwe będzie skierowanie ich do dalszego przerobu.

Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych, pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie.

Czy to dużo?

- Staniemy się największym producentem soli warzonej w kraju - mówi prezes KGHM Tomasz Zdzikot. - Ten projekt spina się biznesowo i nawet trochę dziwię się, że nie zrealizowano go wcześniej - dodaje w rozmowie z WNP.PL prezes miedziowego potentata.

Obecnie czołowym graczem na tym rynku z produkcją około 550 tys. ton jest Ciech.

Warto przyjrzeć się samemu projektowi. Jak inwestycja ma wyglądać i działać?

Warzelnia ma powstać tuż koło huty miedzi w Głogowie. Po pierwsze KGHM ma tam działkę nadającą się pod zabudowę. Po drugie do warzenia soli potrzebna jest para technologiczna, a tę zapewni właśnie huta.

Zasolona woda będzie dostarczana do warzelni rurociągami z dwóch kopalń - ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice.

KGHM wkrótce pożegluje na nowych biznesowych wodach

Jakie jeszcze zyski przyniesie warzelnia? O produkcji soli już mówiliśmy, ale to niejedyny zysk spółki. KGHM dzięki warzelni stanie się również producentem nawozów. Technologia pozwoli bowiem na wydzielenie z wody wapnia i magnezu, a więc pierwiastków ważnych dla wzrostu roślin.

Choć skala produkcji nie pozwoli firmie zdetronizować liderów rynku nawozowego w kraju, to jednak 70 tys. ton to całkiem sporo. Tym bardziej że oznacza zagospodarowanie czegoś, co dotychczas leżało odłogiem.

Kiedy można się spodziewać pierwszej soli z warzelni KGHM?

Spółka zaplanowała całość prac na około 6 lat. Z tego połowę pochłoną otrzymanie potrzebnych zgód i prace studialne.

- Samo "wbicie łopaty" mogłoby nastąpić za trzy lata. Wierzę, że tak się stanie, bo ta inwestycja jest dla KGHM z wielu powodów bardzo korzystna - mówi nam prezes Zdzikot.