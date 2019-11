Dziś i jutro polskiego węgla - szanse dla branży są, ale i licznych zagrożeń nie brakuje

Wydobycie węgla w Polsce się kurczy. W 2000 roku kopalnie wydobyły 103,4 mln ton. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w 2018 roku wolumen ten wyniósł 63,38 mln ton i był o 2,09 mln ton mniejszy (-3,2 proc.) niż w 2017 roku. Możliwości utrzymania wydobycia na obecnym poziomie maleją, ponieważ obecne złoża się wyczerpują, a nowych (poza budowaną przez Jastrzębską Spółkę Węglową kopalnią węgla koksowego Bzie-Dębina) się nie udostępnia.

Paliwo dla elektrowni

UE węgla nie lubi, ale inni - tak

Masa zadań do wykonania

Zmiany to konieczność

- Polska opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne na węglu: zarówno kamiennym, jak i brunatnym - wskazuje Adam Gawęda, poseł na Sejm, wiceminister energii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego, który prawdopodobnie nadal będzie zajmował się sprawami górnictwa w nowym ministerstwie nadzoru właścicielskiego. - Przyjęty przez rząd program dla sektora górnictwa węgla kamiennego zakłada utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia i zużycia węgla w perspektywie do 2030 roku. Udział masowy węgla w polskim miksie energetycznym pozostanie na podobnym poziomie, jednak udział procentowy zmniejszy się. Wynika to z faktu, że zwiększone zapotrzebowanie na energię pokrywane będzie przez inne niż węgiel źródła - zaznacza Gawęda.Podkreśla przy tym, że przyszłość górnictwa to przede wszystkim ciągła praca nad poprawą wydajności, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, bazy zasobowej, informatyzacją procesu wydobywczego, digitalizacją, wprowadzeniem szeroko pojętych rozwiązań innowacyjnych.- Ważne są również innowacje, które odnoszą się zarówno do wdrożenia metod wykorzystania węgla innych niż tradycyjne spalanie, jak i do wykorzystania produktów towarzyszących eksploatacji górniczej (np. metanu) w myśl idei gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Adam Gawęda. - Innowacje to także bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska - dodaje.Jak widać, węgiel jeszcze długo pozostanie ważnym paliwem w naszym miksie energetycznym. Warto tutaj przypomnieć, że 10 października 2019 roku w Elektrowni Opole oficjalnie oddano do eksploatacji dwa bloki węglowe o mocy 900 MW każdy. Obecnie trwa budowa jeszcze trzech bloków węglowych w Polsce: w elektrowniach Jaworzno, Turów i Ostrołęka. Wszystkie one spełniają rygorystyczne normy dotyczące ochrony środowiska.Elektrownia Opole należy do Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. To największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po roku 1989.Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach oscyluje na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej.Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu niż ze starych bloków, natomiast jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25 proc., niż ma to miejsce w starych jednostkach.Nowe bloki w Elektrowni Opole, które docelowo będą produkować nawet 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, w znaczący sposób wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski.I wskazuje, że inwestycja ta wpisuje się również w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który wyznaczono w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Nowe bloki w Opolu zaprojektowane zostały na 35 lat pracy.- Nowe bloki stanowią ważny element polskiej transformacji, która łączy najnowocześniejsze rozwiązania energetyki konwencjonalnej z rozwojem odnawialnych źródeł energii - mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W nowych blokach w Elektrowni Opole spalać się będzie niemal 4 mln ton węgla kamiennego, który ma pochodzić z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG).Z kolei w styczniu 2020 roku ma zostać oddany kolejny blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, wchodzącej w skład Grupy Tauron. Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu do funkcjonujących bloków klasy 200 MW sprawność nowego bloku będzie wyższa o 33 proc., a emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu spadną o ponad 50 proc., natomiast emisja dwutlenku węgla będzie niższa o niemal 30 proc.Nowy blok w Jaworznie nie będzie też wymagał składowania odpadów po spalaniu - popiołów, gipsu czy żużla. Odpady te wykorzystane bowiem zostaną między innymi w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce umożliwią jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.Koszt nowej jednostki to ponad 6 mld zł. Nowy blok w Jaworznie będzie rocznie spalał ok. 2,5 mln ton węgla kamiennego, który ma pochodzić od różnych dostawców, jednak głównie ze spółki Tauron Wydobycie. Nowe bloki na węgiel są proekologiczne i przyjazne dla środowiska.Po inwestycjach w nie widać, że węgiel jeszcze przez długie lata będzie podstawą polskiej energetyki. W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku zapisano, że w roku 2030 węgiel będzie miał udział w wytwarzaniu energii elektrycznej na poziomie ok. 60 proc.Jak widać, węgiel jest dla nas istotnym paliwem, jednak w Unii Europejskiej mamy do czynienia z polityką dekarbonizacji i chęcią wyrugowania węgla z miksu energetycznego. Zwraca na to uwagę prezes naszej największej węglowej spółki, czyli Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala, który jest także prezydentem organizacji Euracoal.- Poszczególni członkowie Unii Europejskiej powinni mieć swobodę w określaniu zasad i narzędzi zrównoważonej i skutecznej transformacji energetycznej - zaznacza prezes Rogala. - Transfer pracy z firm górniczych do bardziej rozwiniętych i dojrzalszych branż musi być stabilny i ciągły oraz musi przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionów górniczych, zamiast do ich zubożenia i wykluczenia. W innym przypadku nie będzie można mówić o transformacji, lecz o prymitywnej likwidacji - podkreśla Tomasz Rogala.Jego zdaniem, kiedy myślimy o zużyciu węgla w Europie i innych krajach, powinniśmy dostrzec dwa różniące się podejścia. Europejski punkt widzenia, podbudowany ambitną polityką klimatyczną, oraz pragmatyczny - w pozostałych krajach świata.- Państwa azjatyckie, jak Chiny i Indie, czy takie jak Rosja lub Australia, odnotowały w ciągu ostatnich 30 lat wzrost produkcji węgla oraz jego zużycia - przypomina Tomasz Rogala. - W przypadku wielu państw ekonomiści uznają węgiel za najtańsze i najłatwiej dostępne źródło energii. Politycy myślą o dekarbonizacji, jednak - na przekór kolejnym szczytom klimatycznym ONZ - wydobycie węgla od lat 90. XX w. wzrosło z 4,7 mld t do 8 mld t w 2018 roku - podkreśla Tomasz Rogala.Czytaj także: Oto sześć głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa Globalna produkcja węgla niemal podwoiła się od 1990 roku, głównie w krajach południowo-wschodniej Azji, gdzie górnictwo stanowi jeden z ważniejszych sektorów gospodarki i jest siłą napędową rozwoju innych branż przemysłowych. Branżę węglową obwinia się o najbardziej znaczący wzrost emisji.- Ale nie znajduje to potwierdzenia w faktach - zaznacza Tomasz Rogala. I dodaje, że na liście sporządzonej przez Climate Accountability Institute, która zestawia dwudziestu największych emitentów dwutlenku węgla na świecie, 75 proc. stanowią firmy przemysłu gazowego i paliwowego. Tylko pięć firm w tym zestawieniu należy do branży górniczej lub energetycznej.- Warto się nad tym zastanowić. Możemy zaobserwować, że tradycyjne kompanie zmieniają swoje nazwy i zaczynają prezentować nowy model podejścia do odnawialnych źródeł energii - wskazuje prezes PGG.Warto przy tym zwrócić uwagę na paradoks unijnej transformacji energetycznej. W Europie wiele państw oficjalnie zadeklarowało odchodzenie od węgla i wygaszanie energetyki węglowej. Produkcja węgla w Europie od 1990 r. do 2018 r. zmniejszyła się o 56 proc. (o ponad 600 mln ton).Z drugiej strony mamy do czynienia z pozorną dekarbonizacją z powodu częstych przypadków tzw. ucieczki emisji (carbon leakage), prowadzącej do pogarszania się bilansu handlowego gospodarek Europy i wspierającej rozwój w takich krajach pozaeuropejskich, które nie wypełniają standardów ochrony środowiska.- Wzrost emisji dotyczy przede wszystkim Azji, a krytycznym problemem Europy staje się carbon leakage, ucieczka przemysłu z UE - zaznacza Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.W 2018 roku ujemny bilans handlowy Unii Europejskiej wobec Chin wyniósł 175 mld euro, o 7 mld euro więcej niż rok wcześniej. ArcelorMittal - największy wytwórca stali - postanowił wycofać się z Hiszpanii i przenieść produkcję do Brazylii, gdzie nie będzie ona obciążana kosztami opłat emisyjnych.- Produkty stalowe będą następnie przewożone statkami do UE, powiększając emisję w związku z transportem. W taki właśnie sposób dokonuje się dekarbonizacja Europy przy jednoczesnej karbonizacji reszty świata - mówi Tomasz Rogala.Spoglądając na miks energetyczny, należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie państw UE. Rozmawiając o transformacji w kontekście UE, powinniśmy zauważać różnice występujące między państwami Europy pod względem wielkości ich gospodarek i poziomu ich rozwoju, dobrobytu i jakości życia społeczeństw.- Państwa UE różnią się i zaspokajają potrzeby energetyczne swych mieszkańców w zależności od posiadanych zasobów naturalnych, modelu wytwarzania energii elektrycznej, a nawet zależnie od konkretnych warunków geopolitycznych - zaznacza Rogala. Powinniśmy zatem być świadomi tego zróżnicowania i brać je pod uwagę przy planowaniu działań zmierzających do ograniczenia emisji w sektorze.Najbliższych kilka dekad w Europie upłynie pod znakiem wielu projektów związanych z poszukiwaniem nowych źródeł energii, magazynowaniem energii, elektromobilnością. Węgiel będzie miał swoje miejsce na rynku, jednak trzeba w nowy sposób spojrzeć na to paliwo i możliwości jego zagospodarowania i przetwarzania.Niezbędna w przypadku polskich kopalń będzie głęboka zmiana organizacji pracy, w tym wydłużenie pracy kopalń do sześciu dni w tygodniu. Nieefektywna organizacja pracy pozostaje bowiem bolączką rodzimego górnictwa. Na zarządach firm węglowych ciąży wyzwanie, żeby redukować koszty, podnosić wydajność, co oznacza również zmiany w zakresie organizacji. Tutaj kłania się kwestia układów zbiorowych pracy w spółkach węglowych i negocjacji na linii właściciel-zarządy spółek węglowych-górnicze związki zawodowe.- Jeżeli jest zapotrzebowanie na węgiel, to trzeba go wydobywać sześć, a może siedem dni w tygodniu, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem - mówi prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski. - Jakoś nie możemy w górnictwie wprowadzić motywacyjnego systemu pracy - zaznacza.Temat organizacji pracy w górnictwie nie jest nowy. Wystarczy u nas spojrzeć na Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, nie mówiąc już o prywatnych kopalniach za granicą, na przykład w Rosji, Australii czy USA. W krajach, gdzie odnotowują rekordowe poziomy wydobycia, żądają, aby zagwarantować sprawność i dyspozycyjność sprzętu na poziomie ponad 90 procent. Tam nie ma prawa być przestojów. U nas kopalnie powinny pracować dłużej, bowiem szkoda, żeby ten często bardzo drogi sprzęt stał bezczynnie.Jedna z naszych najlepszych kopalń, czyli Lubelski Węgiel Bogdanka, zamierza inwestować w maszyny i urządzenia. Tak, żeby w kolejnych latach pracowały one bez zarzutu. W latach 2016-2025 inwestycje Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosą około 4 mld zł. W spółce dostrzegają to, że wzrosły ceny materiałów i usług. Ważna więc będzie optymalizacja kosztów.W połowie 2020 roku LW Bogdanka planuje już wydobywać węgiel ze złoża Ostrów. Po uzyskaniu dostępu do złoża Ostrów zasoby wzrosną, co przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie oznacza znaczące przedłużenie żywotności kopalni.- Zwiększenie bazy zasobowej ma na celu zabezpieczenie dalszego rozwoju kopalni oraz stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea, która jest naszym większościowym udziałowcem - mówi Artur Wasil, prezes zarządu Bogdanki. - Na razie dochodzimy do złoża Ostrów poprzez infrastrukturę podziemną, nie budujemy infrastruktury powierzchniowej. Nową kopalnię planujemy uruchomić po 2025 roku - dodaje.Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) porusza się na innym rynku niż producenci węgla energetycznego, produkuje ona bowiem głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali oraz koks. Obecnie stara się m.in. realizować inwestycje, które pozwolą jej z umiarkowanym spokojem spoglądać w przyszłość. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zatrudnia około 27 tysięcy osób i jest ważną częścią polskiej gospodarki. JSW współpracuje z europejskimi hutami, które wykorzystują wydobywany przez nią węgiel do wyrobu stali. Koks oferowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową trafia do wielu zagranicznych kontrahentów - między innymi ulokowanych w Czechach, Austrii, Niemczech czy dalekich Indiach.Wyzwaniem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozostaje wzrost wydajności wydobycia w kopalniach JSW. Wynosi ona 737,4 tony węgla na jednego pracownika rocznie i celem jest jej dalsze podnoszenie.Obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa zmierza w kierunku zwiększenia produkcji węgla do poziomu powyżej 18 milionów ton netto w 2030 roku oraz w kierunku stabilizacji produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2018-2030. Celem jest zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85 proc. od 2020 roku.Zobacz też: JSW: karty zamiast bonów Spółka stara się optymalizować swoją działalność. Zamierza m.in. stosować obudowę kotwiową. Projekt wdrożenia samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, stanowiący część programu "Inteligentna kopalnia", nabiera rumieńców. Spogląda na niego cała rodzima branża górnicza. Gdyby się bowiem w JSW powiodło z kotwieniem, to także inni mogliby podążyć w tym kierunku.W Jastrzębskiej Spółce Węglowej na pierwszy plan wybijają się teraz kwestie związane z poszerzaniem bazy zasobowej węgla.- Uważnie przyglądamy się też zmienności cen węgla oraz koksu, ponieważ ich wahania mają wpływ na wyniki finansowe i operacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zaznacza rozmowie z portalem WNP.PL Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Powinniśmy się spodziewać spowolnienia gospodarki, które co jakiś czas się pojawia. Uważam, że w branży surowcowej to nieuniknione. Naszą rolą jest się przygotować i reagować odpowiednio wcześnie - wskazuje Włodzimierz Hereźniak.Górnictwo musi się zmieniać i dostosowywać do zmian zachodzących na rynku. Musi także uwzględniać realia polityki klimatycznej UE. Zachodzi potrzeba wchodzenia w tzw. czyste technologie węglowe i przetwórstwo węgla na potrzeby branży chemicznej. W kopalniach trzeba podnosić wydajność i pilnować kosztów. Potrzebne też będą zmiany w organizacji pracy oraz zmiany systemów górniczych wynagrodzeń.O tych, a także wielu innych kwestiach będziemy dyskutować 22 listopada w Katowicach podczas konferencji Górnictwo, na którą serdecznie zapraszamy.