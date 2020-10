Dziwne, że nie mówi się o obniżeniu kosztów w górnictwie

- Dziwi mnie to, że obecnie nie mówi się poważnie o obniżeniu kosztów w górnictwie, o kwestiach dotyczących zmiany organizacji pracy w sektorze. Jeżeli dzięki takim zmianom kopalnia wyjdzie na plus i zacznie sobie radzić, to nikt jej nie będzie zamykał - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Janusz Steinhoff wskazuje na konieczność zmian organizacyjnych w funkcjonujących kopalniach i alokację pracowników do wciąż perspektywicznych zakładów. Rząd powinien dać zielone światło prywatnym inwestorom, którzy chcieliby budować kopalnie.

Były wicepremier uważa, że politycy od kilkunastu latach zaklinali rzeczywistość. Przypomina i cytuje: górnictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, mamy węgla na dwieście lat.

- O likwidacji kopalń można mówić wtedy, kiedy wszystko jest precyzyjnie zaplanowane i przygotowane, a kwestie społeczne są rozwiązane. Nie wcześniej - radzi Steinhoff. Jego zdaniem mamy szanse na wynegocjowanie objęcia pakietem osłon wszystkich kopalń PGG.