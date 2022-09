E-sklep PGG zapewnia o ciągłej sprzedaży węgla

Sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej utrzymuje sprzedaż węgla na stałym, wysokim poziomie.

Zgodnie z deklaracjami spółki, e-sklep PGG prowadzi ciągłą sprzedaż węgla opałowego na rynek komunalno-bytowy.

Podczas ostatniej, czwartkowej (1 września) sesji w sklepie Polskiej Grupy Górniczej do sprzedaży skierowano ponad 50 tys. ton węgla. Zanotowano prawie 20 tys. transakcji. Od początku roku do dziś w opał w e-sklepie PGG zaopatrzyło się ponad 226 tys. klientów. Za pośrednictwem tego kanału sprzedaży do gospodarstw domowych trafiło dotąd ponad 900 tys. ton węgla.

Aby zwiększyć dostępność surowca dla odbiorców indywidualnych oraz umożliwić kupno węgla jeszcze większej liczbie klientów, spółka wprowadziła w odbiorze gotówkowym i w e-sklepie limit 3 ton dla jednego klienta.

Powszechnie dostępny sklep internetowy PGG pozostanie dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych. Spółka zaznacza, że system sprzedaży w PGG będzie nadal doskonalony i rozbudowywany, aby obsłużyć jak najwięcej mieszkańców kraju zainteresowanych nabyciem opału po atrakcyjnej cenie producenta.

