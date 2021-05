Ekolodzy o umowie społecznej dla górnictwa: rządowa hucpa

Najpewniej w piątek (28 maja) podpisana zostanie umowa społeczna dla górnictwa, którą już wcześniej zaparafowano. Umowa społeczna jest krytycznie oceniana przez przedstawicieli organizacji ekologicznych.

Natomiast Dominik Olędzki z Koalicji Klimatycznej ocenia, że porozumienie rządu z górniczymi związkami nie może być nazywane „umową społeczną". W rozmowach brali udział jedynie związkowcy i przedstawiciele rządu, a całkowicie została pominięta strona społeczna.- Utrzymanie 2049 roku jako daty odejścia Polski od węgla sprawi, że tak jak w przypadku Turowa, miejsca pracy górników będą zagrożone likwidacją z dnia na dzień - zaznacza Olędzki. - Tym porozumieniem rząd odbiera nam szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji w Polsce. Jest to oszukiwanie społeczeństwa i działanie wbrew jego woli, oszukiwanie samych górników i dalsze okradanie najmłodszych pokoleń z bezpieczeństwa w przyszłości. Czas na działanie jest teraz, a to porozumienie jest kolejnym dowodem na to, że polski rząd ignoruje kryzys klimatyczny, ignoruje zdrowie i życie Polek i Polaków - podsumowuje Dominik Olędzki.Czytaj także: Podpisanie umowy społecznej to jedno, jak podejdzie do niej KE - to drugie