Eksport rosyjskiego węgla jednak zwolnił

Spowolnienie eksportu rosyjskiego węgla zbiegło się w czasie z jego rosnącymi cenami i dostępnością tańszych alternatyw, bowiem sprzedawcy z innych krajów, zwłaszcza z Australii, obniżyli ceny, by odzyskać udziały w rynku w krajach azjatyckich.

Wraz z malejącymi rabatami rosyjski węgiel wydaje się tracić na atrakcyjności od drugiego kwartału 2023 roku, a wielu kupujących znajduje alternatywne źródła paliwa. Niektórzy wracają do sprzedawców, od których importowali węgiel drogą morską, zanim wojna na Ukrainie zakłóciła przepływy handlowe. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez S&P Global.

Eksport rosyjskiego węgla wzrósł o 11,91 proc. w skali roku - do 192,6 mln ton w 2022 roku po nałożeniu europejskich sankcji, ponieważ relatywnie niższe ceny rosyjskiego węgla przyciągnęły nabywców, w tym głównie w Azji.

Wśród rosyjskich odbiorców węgla spoza Europy tylko Japonia ograniczyła import, usuwając się z listy pięciu największych nabywców węgla z Rosji, na którą składają się obecnie Chiny, Indie, Korea Południowa, Turcja i Tajwan.

Jednak ogólny eksport rosyjskiego węgla zwolnił, rosnąc w wolniejszym tempie o 7,40 proc. w skali roku - do 100,1 mln ton w pierwszej połowie 2023 roku.

Jak wskazuje S&P Global, między majem a lipcem 2023 roku import rosyjskiego węgla na rynek indyjski spadł do 5,6 mln ton z 6,1 mln ton w analogicznym okresie rok temu, natomiast import Korei Południowej spadł do 6,2 mln ton, co oznacza spadek o 16,22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Tymczasem import rosyjskiego węgla przez Chiny wzrósł o 3 mln ton rocznie do 22,2 mln ton między majem a lipcem, ponieważ kraj ten zwiększył całkowity import węgla w oczekiwaniu na rozkwit działalności gospodarczej po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19.

Turcja zwiększyła import rosyjskiego węgla do 6,2 mln ton w okresie maj-lipiec z 5,6 mln ton w tym samym okresie 2022 roku, podczas gdy import z Tajwanu wyniósł 2,3 mln ton, nieznacznie więcej niż 2,2 mln ton rok temu.