Eksport węgla energetycznego z USA najwyższy od pięciu lat

Eksport węgla energetycznego ze Stanów Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat - w związku z popytem w Azji.

Eksport węgla energetycznego ze Stanów Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom od 2018 roku w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku, zwiększając się o 20 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. To dzięki dużemu popytowi ze strony kluczowych konsumentów, w tym Chin, Indii i Korei Południowej.

Według danych Kpler całkowity eksport węgla wykorzystywanego do wytwarzania energii z USA wyniósł 22,5 mln ton na koniec sierpnia, w porównaniu z 18,3 mln ton w tym samym okresie w 2022 roku.

Jak wskazuje Reuters, w ujęciu procentowym wzrost eksportu z USA był największy spośród wszystkich głównych eksporterów węgla energetycznego, przekraczając nawet wzrost wynoszący 15,7 proc. obserwowany w Indonezji, będącej największym eksporterem węgla.

Azja stanowiła 48 proc. całkowitego eksportu USA, czyli około 10,6 miliona ton, z czego 7 milionów ton trafiało do Indii, 1,3 miliona ton do Japonii, 1,1 miliona ton do Chin oraz 600 000 ton do Korei Południowej. Europa odpowiadała za 26,6 proc. amerykańskiego eksportu.

Jak zaznacza Reuters, innymi dużymi odbiorcami były Egipt (1,9 mln ton), Maroko (1,0 mln ton) i Dominikana (662 000 ton), co podkreśla szeroką rozpiętość geograficzną rynków, gdzie dotychczas eksportowano amerykański węgiel w ośmiu miesiącach 2023 roku.