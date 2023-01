Ekspresowo zwiększyli wydobycie węgla. Będą konsekwencje

- Proszę zobaczyć, ile czasu zajęło kiedyś światu zwiększenie wydobycia węgla o pół miliarda ton. A teraz stało się to w ciągu jednego roku! - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

W 2022 roku świat przekroczył 8 mld 400 mln ton rocznego wydobycia węgla

- Nasza współczesność powoduje, że bardzo szybko wpadamy w kryzysy, czego przykładem są skutki wojny na Ukrainie, ale też w miarę szybko nauczyliśmy się wychodzić z tych kryzysów - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Proszę zobaczyć, ile czasu zajęło kiedyś światu zwiększenie wydobycia węgla o pół miliarda ton. A teraz stało się to w ciągu jednego roku! Świat przekroczył 8 mld 400 mln ton rocznego wydobycia. Same Chiny pokonały poziom 4 mld 400 mln ton wydobycia węgla w 2022 roku. A Indonezja zbliża się do 1 mld ton - dodaje Jerzy Markowski.

- Rosja jest w stanie zwiększyć wydobycie o kolejne sto mln ton, tym bardziej że eksportuje około 200 mln ton węgla - zaznacza Jerzy Markowski. - A przecież ogromne są możliwości wynikające nie z techniki eksploatacji, ale tylko z komunikacji - na przykład w takich zagłębiach węglowych jak Mongolia, która jest w stanie zasypać połowę Azji węglem. I to wszystko razem powoduje, że potrafimy wychodzić z kryzysów, ale też będzie to w znaczący sposób kreowało politykę i poziom cen - zauważa Jerzy Markowski.

Będziemy mieli nadpodaż surowców energetycznych, zwłaszcza węgla kamiennego

- Spodziewam się, że niedługo będziemy mieli zjawisko nadpodaży surowców energetycznych, zwłaszcza węgla kamiennego, co będzie skutkowało znowu niższymi cenami - przewiduje Jerzy Markowski. - Obecnie nie tylko zima powoduje wzrost zapotrzebowania na energię, ale również i lato. To wtedy ludzie załączają klimatyzatory i wentylatory. Niski poziom wód przełoży się też na brak wody do schładzania reaktorów atomowych. A to z kolei spowoduje zmniejszenie podaży energii elektrycznej z energetyki jądrowej - wskazuje Jerzy Markowski.