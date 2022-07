Eldorado dla węgla potrwa co najmniej do 2024 roku

Program Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma przyspieszyć inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz w infrastrukturę przesyłową. - Konkurencyjność węgla rośnie, zwłaszcza w sytuacji spadku cen ETS. Zwiększenie wykorzystania węgla w celu poprawy ekonomiki ma jednak sens tylko i wyłącznie w perspektywie krótkoterminowej, maksymalnie 2-3 lat - mówi w rozmowie z WNP.PL Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Według danych International Energy Agency dotyczących spalania na świecie węgla, w 1973 roku miał on udział w strukturze bilansu energetycznego wynoszący ok. 24,5 proc. Dane za 2018 rok wskazują jeszcze większy udział węgla.

- Jeżeli niektóre kraje europejskie zdecydowały się dać zielone światło węglowi, inwestując w nowe moce, to otwiera się przedpole polityczne, aby niektóre kwestie klimatyczne dotyczące Polski, również w kontekście śladu węglowego czy metanu, renegocjować - mówi Mariusz Ruszel.

- Wojna w Ukrainie pokazuje, jakie naprawdę miejsce zajmuje dzisiaj polityka klimatyczna. Zarysował się prymat bezpieczeństwa energetycznego nad bezpieczeństwem klimatycznym - ocenia Mariusz Ruszel.

Jak pan ocenia program Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której przekazane zostaną aktywa węglowe grup energetycznych? Ma to przyspieszyć inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz w infrastrukturę przesyłową, gdyż banki nie chcą dziś pożyczać pieniędzy podmiotom z aktywami węglowymi.

- Bezpieczeństwo energetyczne jest dynamicznie zmieniającym się procesem. W sytuacji trwającej wojny widać, że gwarancja dostaw energii ma fundamentalne znaczenie. NABE i wydzielenie aktywów węglowych, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa elektroenergetycznego, ma dać spółkom energetycznym możliwość transformowania swojego portfolio wytwarzania energii elektrycznej, stosownie do bieżących trendów globalnych. Ta zasada jest jak najbardziej prawidłowa.

Od 2021 roku obserwujemy bardzo dużą dynamikę przyrostu wykorzystania węgla w energetyce. Według danych International Energy Agency dotyczących spalania na świecie węgla, w 1973 roku miał on udział w strukturze bilansu energetycznego wynoszący ok. 24,5 proc. Wydawało się, że żyjemy w zielonej narracji i 50 lat później ten udział będzie znacznie mniejszy. Nic bardziej mylnego. Jeśli popatrzymy na dane za 2018 rok, mamy blisko 2 proc. przyrostu udziału węgla w strukturze bilansu energetycznego świata.

Zobacz także: Forum Energii: wojna wyhamuje koncepcję Europy bez węgla, ale na krótko

Z jednej strony chcemy dokonywać transformacji energetycznej. Z drugiej, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne. W Polsce, Holandii, Austrii, Niemczech zwiększa się ilość spalanego węgla. Nie będzie to pewnie stały, długoterminowy trend, ale International Energy Agency z siedzibą w Paryżu już pod koniec 2021 roku - jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie - wskazywała, że potrwa on co najmniej do 2024 roku. Wojna tak naprawdę tylko zdynamizowała ten proces.

Ustalenia klimatyczne można renegocjować

Jakie są szanse na szybką dekarbonizację?

- Możemy mówić o działaniach w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej, podejmując inwestycje, których skutki będą widoczne dopiero za jakiś czas.

W mojej ocenie, w krótkoterminowej perspektywie nie będziemy w stanie znacząco zmienić niekorzystnej sytuacji z dwóch powodów. Dynamiczny przyrost mocy energii odnawialnej wymaga zbudowania instalacji wytwórczych, rozbudowania magazynów energii elektrycznej, których nie mamy, jak również odpowiedniego dostosowania sieci elektroenergetycznej, gdyż występują ogromne straty przesyłanej energii w systemie dystrybucji.

Czytaj również: Premier interweniuje ws. węgla. Państwowe firmy muszą sprowadzić surowiec

W sytuacji gdy chcemy odchodzić od rosyjskiego gazu, zdywersyfikować całkowicie strukturę jego dostaw, pozyskując go z innych źródeł, musimy założyć scenariusz, że jego ilość będzie mniejsza niż 20 mld metrów sześciennych pokrywających nasze zapotrzebowanie. Poszczególne instalacje będą w tej sytuacji musiały szukać alternatyw. Dzisiaj najlepszą alternatywą jest węgiel.

Z czego to wynika?

- Po pierwsze mamy już instalacje węglowe i nie trzeba ich budować, wystarczy tylko surowiec, który będzie w nich spalany. Po drugie węgiel jest stosunkowo tani. Po trzecie charakteryzuje się on bezpieczeństwem pod względem dostępności. W przeciwieństwie do gazu, jest odporny na sytuację polityczną wpływającą na dostawy i ceny surowców. Wydobywamy węgiel, ale mamy też możliwości sprowadzenia go z bardzo wielu kierunków i nie ma ryzyka przerwania ciągłości łańcucha dostaw.

Na europejskiej giełdzie cena gazu w ostatnim czasie wzrosła o ponad 300 proc. Węgiel charakteryzuje się najmniejszym wzrostem cen i jego ekonomikę zaburzyć może cena uprawnień za jednostkę emisyjną tony dwutlenku węgla (ETS). System ETS miał na celu zdynamizować rozwój energii odnawialnej i zmniejszyć udział węgla czy całkowicie go wykluczyć ze struktury bilansu energetycznego. Takie było założenie.

Dochodzi więc niejako do paradoksu. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie w ostatnich 24 miesiącach drastycznie zwiększyły wykorzystanie węgla w gospodarce, chociażby węgla koksowego do produkcji stali, bo nie ma tam alternatywy, ale również w innych branżach. Niemcy rozważają ponowne zastosowanie węgla w niektórych sektorach gospodarki, podobnie Holandia czy Austria.

Niektóre państwa zweryfikowały nawet harmonogram odchodzenia od węgla w swojej strukturze bilansu energetycznego. Idzie bowiem o ochronę miejsc pracy i o to, aby nie było dwucyfrowego bezrobocia. Jeżeli niektóre kraje europejskie zdecydowały się dać zielone światło węglowi, inwestując w nowe moce, to - w mojej ocenie - otwiera się przedpole polityczne, aby niektóre kwestie klimatyczne dotyczące Polski, również w kontekście śladu węglowego czy metanu, renegocjować.

Konkurencyjność węgla rośnie

Węgiel wraca do łask wbrew krajowym planom klimatycznym?

- Kraje, które będą w stanie taniej wytwarzać produkty finalne, zwiększą swoją konkurencyjność na rynku światowym. Węgry dostają tańszy gaz dzięki pewnej dwulicowości - z jednej strony współpracują z Unią Europejską, z drugiej podejmują decyzje polityczne zbieżne z oczekiwaniami Federacji Rosyjskiej. Przekłada się to na ich konkurencyjność gospodarczą. Polska nie ma takiego handicapu. Ceny energii elektrycznej będą rosnąć, ale musimy w jak największym stopniu spłaszczyć dynamikę ich przyrostu.

Konkurencyjność węgla rośnie, zwłaszcza w sytuacji spadku cen ETS. Cena węgla w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zwiększa się w znacznie mniejszym stopniu niż gazu. Trzeba jednak pamiętać o śladzie węglowym i o tym, że w Komisji Europejskiej leży projekt dotyczący metanu, który miał wejść w 2024 roku. Uderzyłoby to w polskie spółki energetyczne. Zwiększenie wykorzystania węgla w celu poprawy ekonomiki ma więc sens tylko i wyłącznie w perspektywie krótkoterminowej, maksymalnie 2-3 lat.

Jak powinniśmy wykorzystać te 2-3 lata? Czy są jakieś przykłady na świecie, z których moglibyśmy skorzystać w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego?

- Krajem, który pokazuje nam, w jaki sposób można to zrobić, jest Norwegia. System elektroenergetyczny ma ona oparty o elektrownie szczytowo-pompowe. Quasi magazyny energii elektrycznej powodują, że można stworzyć system w 98 proc. oparty o OZE. Niestety trudno wskazać drugi, podobny przypadek w skali świata. Dzisiaj dynamikę rozwoju energetyki odnawialnej mogą przyśpieszyć magazyny energii elektrycznej.

Polityka klimatyczna ponosi fiasko?

- International Energy Agency w swojej projekcji wskazała, że udział węgla w strukturze bilansu energetycznego świata do 2050 roku może zmniejszyć się tylko o 1,5-2 proc. Polska nie stanowi więc wyjątku. Stany Zjednoczone nie podpisały nawet protokołu z Kioto. Spalają węgiel i będą to robić również do 2050 roku. Chiny deklarują dosyć gwałtowny wzrost zużycia węgla, a Indie jeszcze gwałtowniejszy. Zwiększenie udziału wykorzystania węgla w energetyce nastąpiło w Japonii, która kojarzyła się nam do tej pory z wodorem i energetyką jądrową.

Wojna w Ukrainie pokazuje, jakie naprawdę miejsce zajmuje dzisiaj polityka klimatyczna. Zarysował się prymat bezpieczeństwa energetycznego nad bezpieczeństwem klimatycznym. Ważniejsze jest dzisiaj utrzymanie ciągłości dostaw energii dla obywateli, którzy zastanawiają się, jak sprostać zimą rachunkom za ogrzewanie i prąd.

Mamy wysoką inflację, wojnę w Ukrainie i wszyscy ponosimy związane z tym koszty. Priorytetem jest wyhamowywanie cen, a proszę zauważyć, co dzieje się dzisiaj w Europie. Hurtowa cena megawatogodziny w grudniu ub.r. wynosiła 400 zł, a na rynku bilansującym niedawno był moment, że cena przekroczyła 2300 zł. Stąd bierze się takie eldorado dla węgla, który można tanio kupić w Australii czy Stanach Zjednoczonych.