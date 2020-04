Elektrownia Ostrołęka C będzie na węgiel, czy jednak nie?

Już trochę czasu minęło od tego, jak Enea i Energa podały 13 lutego br., że zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce. Decyzja była związana z potrzebą analiz, co do dalszych działań w projekcie i jego dalszego finansowania. W branży górniczej postulują, żeby Ostrołęka C była na węgiel i czekają na ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Ostrołęka C miała być ostatnią elektrownią na węgiel kamienny w Polsce.

Blok miał być ważny dla zapewnienia stabilności systemu energetycznego w północno-wschodniej Polsce, gdzie nie ma innych dużych źródeł energii.

Nowy blok miał być ważny także dla rodzimego górnictwa z uwagi na odbiory węgla kamiennego.