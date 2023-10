Elektrownie popracują dłużej na węglu z importu

Rząd Indii wydał nadzwyczajne zarządzenie przedłużające pracę elektrowni węglowych korzystających z importowanego węgla.

Rząd Indii podjął decyzję o przedłużeniu pracy elektrowni węglowych korzystających z importowanego węgla z uwagi na niedobory krajowego surowca i utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zarządzenie z 23 października 2023 roku nakłada na elektrownie węglowe korzystające z importowanego węgla obowiązek pracy z pełną mocą co najmniej do czerwca przyszłego roku.

Zarządzenie przedłużające pracę elektrowni węglowych bazujących na węglu z importu ma umożliwić zaspokojenie popytu na energię.

Problemy z dostawami krajowego węgla, które spowodowały spadek zapasów surowca w indyjskich elektrowniach, stworzyły potrzebę większego importu

Elektrownie węglowe dostarczają ponad połowę energii elektrycznej w Indiach. Elektrownie węglowe w Indiach korzystające z importowanego surowca zazwyczaj ograniczają działalność, kiedy ceny importowanego węgla rosną. Jednak problemy z dostawami krajowego węgla, które spowodowały spadek zapasów surowca w indyjskich elektrowniach, stworzyły potrzebę większego importu.

Jak wskazuje Reuters, zapasy węgla w elektrowniach w Indiach w pierwszej połowie października spadały w najszybszym tempie od dwóch lat. Indie są drugim co do wielkości producentem węgla na świecie, po Chinach.

Przy tym Indie importują węgiel z zagranicy. Głównie z takich krajów, jak Indonezja, Republika Południowej Afryki i Rosja. W 2023 roku import węgla przez Indie jest znacznie wyższy niż w 2022 roku.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca.

Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton

Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton. W Indiach mają zamiar zwiększania wydobycia w kolejnych latach, do poziomu około 1,2 mld ton. Z kolei Polska z wydobyciem oscylującym wokół 50 mln ton węgla rocznie jest na światowym rynku praktycznie niezauważalnym graczem.

Globalna produkcja węgla w całym 2023 roku może przekroczyć poziom 8,8 mld ton, co oznaczałoby, że wzrośnie o około 0,2 mld ton względem poziomu z 2022 roku. Prym będą tu oczywiście wiodły kraje Azji.

Należy zaznaczyć, że światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton. Taki wzrost został odnotowany głównie dzięki większej dostępności i relatywnie niższej cenie węgla w stosunku do gazu w wielu częściach świata, a także z uwagi na niższą produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych.

W efekcie został ustanowiony nowy światowy rekord 10 440 TWh energii elektrycznej wytworzonych z węgla, co stanowiło 36 proc. światowej produkcji energii elektrycznej w ubiegłym roku.