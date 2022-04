Embargo na rosyjski węgiel: kto zyska, kto straci?

Embargo na rosyjski węgiel to etyczna, ale i pragmatyczna konieczność w sytuacji wojny w Ukrainie. Będzie się to jednak wiązać z przetasowaniami na rynku węgla. Luka w polskim imporcie może wynieść nawet około 8,5 mln ton i dotyczyć będzie odbiorców indywidualnych, ciepłownictwa oraz małego przemysłu. O konsekwencje embarga pytamy ekspertów.

Krajowy węgiel - tak, ale pilnie potrzebne inwestycje

Obecnie jest trudny i krwawy czas wojny na Ukrainie. Nie możemy nadal nabywać węgla z Rosji i tym samym finansować okropieństw wyrządzanych na Ukrainie przez Rosjan. Spora część środków z tytułu importu przez UE rosyjskich surowców idzie na rosyjskie zbrojenia. Zatem potrzebna jest fizyczna i rzeczywista dywersyfikacja. Taka, dzięki której węgiel, ale także gaz i ropa nie będą pochodziły z terenu Federacji Rosyjskiej. Dlatego, że środki z tytułu zakupu tych surowców napędzają agresywną politykę Kremla.- Gdyby nie likwidowano u nas zbyt pochopnie kopalń węgla kamiennego - wystarczy tu wspomnieć o kopalniach Makoszowy czy Krupiński - to nie byłoby potrzeby sprowadzania węgla na przykład z Australii czy Kolumbii po nałożeniu embarga na węgiel rosyjski.Natomiast obecnie, w czasie wojny na Ukrainie, nie można „karmić” Rosjan środkami z tytułu zakupu od nich surowców energetycznych, w tym węgla. Sankcje są konieczne.Na embargu na rosyjski węgiel stracą te firmy, które realizowały import rosyjskiego węgla do Polski. Odbiorcy z Unii Europejskiej będą poszukiwali innych źródeł dostaw. Kto na tym embargu zarobi, to się okaże później.U nas na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z kurczeniem się krajowego górnictwa. Polska Grupa Górnicza zakładała na rok 2022 wydobycie węgla na poziomie nieco wyższym niż 23 mln ton. Będzie ono zapewne o około milion ton wyższe, bowiem PGG zamierza do tego dołożyć starań, co będzie okupione wielkim wysiłkiem.W dłuższym okresie to wydobycie w kraju można będzie zwiększyć w bardziej znaczącej skali. Jednak potrzebne tu będą inwestycje. No cóż, w trakcie ostatnich lat Unia naciskała na nas, żebyśmy redukowali wydobycie węgla. W trakcie realizowania polityki dekarbonizacji zmierzano do likwidacji polskiego górnictwa. A teraz są problemy. Embargo na rosyjski węgiel jest jak najbardziej potrzebne. Trzeba konsekwentnie zwiększać wydobycie w krajowych kopalniach.