Embargo na rosyjski węgiel. „Zbędny raban, nie powinniśmy wychodzić przed szereg”

Polska nakłada embargo na rosyjski węgiel, ropę i gaz. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. - Nałożymy całkowite embargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego - powiedział 30 marca premier. - Nie ma w szybkim czasie czym zastąpić węgla z Rosji. To jest węgiel dobrej jakości i ma on atrakcyjną cenę. Zatem zupełnie niepotrzebne są te ruchy - komentuje dla portalu WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Musi być wola polityczna, by zwiększyć wydobycie w kraju

Wskazuje przy tym, że nasze górnictwo z dnia na dzień nie jest w stanie zwiększyć produkcji węgla. Bowiem nie inwestowano, tylko - przeciwnie - był kierunek na zwijanie tego górnictwa.- Jeżeli będzie wola polityczna ku temu, by zwiększyć wydobycie węgla w kraju, to i tak musi minąć z rok, dwa lata zanim inwestycje w kopalniach przyniosą efekty. Jeżeli nie będziemy nabywać rosyjskiego węgla, to na przykład może kupimy go z Kolumbii - mówi Marian Kostempski. - Nie wiem jednak, jak to będzie i po jakich cenach ten węgiel będzie dostępny. Ceny gazu są wysokie, ceny węgla również. Nie wiadomo, jak będzie z cenami węgla na jesieni tego roku - dodaje.Podkreśla jednocześnie, że na razie nie należy się raczej spodziewać wyraźnych obniżek cen węgla. Chociażby z tego względu, że ceny innych surowców będą zapewne pozostawały na wysokim poziomie.- Na pewno brak importu węgla z Rosji dotknie segment odbiorców indywidualnych i ciepłownictwo. Nie wiadomo w jakiej skali, ale na pewno będzie to odczuwalne dla tych, którzy ogrzewają domy węglem - podkreśla Kostempski.Jednocześnie zaznacza, że ze strony rządu premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie chęci odkręcenia tych zapowiedzi dotyczących embarga, zatem nie będziemy importować węgla z Rosji.- Przy tym polski rząd doskonale o tym wie, że to cała UE musiałaby nałożyć embargo na rosyjski węgiel. Jak widać, na to nie zwraca się jednak uwagi - podkreśla Kostempski. - Pewnie będą z tego tytułu problemy, głównie te natury wizerunkowej. Przykładowo Niemcy - gdyby było unijne embargo - tyle węgla, ile byłoby im potrzeba, mogliby sobie kupić w transakcjach spotowych w świecie. Stać ich na to - dodaje Kostempski.I przypomina, że szef niemieckiego rządu Olaf Scholz odrzucił możliwość wprowadzenia natychmiastowego embarga na import surowców energetycznych z Rosji. Zaznaczył, że nagłe wstrzymanie dostaw doprowadziłoby do paraliżu całych gałęzi niemieckiej gospodarki.- Jednak tutaj nie martwiłbym się naszymi zachodnimi sąsiadami, bowiem trzeba pilnować własnych interesów. Niemcy będą grali pod swój własny interes a nie pod interes całej Unii - zaznacza Kostempski. - Także Francja gównie spogląda na realizację swoich własnych interesów. Nasz rząd powinien dbać o interesy Polski. To jest podstawowe zadanie. I nie powinien robić niczego pochopnie pod wpływem emocji, tylko analizować i myśleć o konsekwencjach, jakie określone działania mogą przynieść zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości - podsumowuje Marian Kostempski.Czytaj także: Czy do końca 2022 roku zabraknie nam węgla energetycznego?