Emocjonalny list Sierpnia 80 do innych central związkowych działających w górnictwie

Sierpień 80 wystosował pismo do central związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego. - Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 wobec sytuacji niepokojów w górnictwie, narastających problemów oraz bezczynności decydentów, wzywa centrale związków zawodowych działających w górnictwie do spotkania i wypracowania wspólnego sposobu reakcji w stosunku do rządu, który nie realizuje oczekiwanych przez stronę społeczną działań w branży - podkreślono w piśmie Sierpnia 80 do central związkowych działających w górnictwie.

Ciężka sytuacja rodzimych producentów węgla

Nadmierny fiskalizm kłopotem branży

- Jedna z największych spółek energetycznych zaangażowana kapitałowo w PGG, za pośrednictwem podległej sobie spółki, sprowadziła do Polski w ubiegłym roku blisko 5 mln ton węgla, to jest mniej więcej tyle samo, ile obecnie zalega na kopalnianych zwałach. Rząd może tłumaczyć się tym, że nie ma instrumentów do zablokowania importu, bo nie pozwalają na to przepisy unijne, ale niewytłumaczalnym jest, że spółki podległe spółkom Skarbu Państwa sprowadzają do Polski węgiel, który likwiduje nasze kopalnie i które to działanie jest działaniem na szkodę innych spółek Skarbu Państwa - zaznacza Sierpień 80.Zwraca także uwagę w piśmie do central związkowych działających w górnictwie na katastrofalną sytuację największych spółek węglowych. Zdaniem Sierpnia 80 wprowadzono do górnictwa znaną na całym świecie zasadę uspołeczniania strat i prywatyzacji zysków.- Doskonałym tego przykładem są kopalnie spółki Tauron Wydobycie, które to w ubiegłym roku przyniosły setki milionów złotych strat, chociaż zainwestowano w nie w ostatnich latach blisko 2 miliardy(!) zł. Obłudnym jest tłumaczenie, że straty te wynikają z niedoinwestowania w latach 2014-2016, skoro górnictwem od 5 lat rządzi PiS i wskazani przez to ugrupowanie menedżerowie. Ale jak kopalnie Tauron Wydobycie mogą nie przynosić strat, skoro również i tam stosowano zasadę uspołeczniania strat i prywatyzacji zysków? Projektowano ściany, przy udostępnianiu których roboty powierzono zewnętrznym spółkom - zaznacza w piśmie Sierpień 80.Wskazuje przy tym, że „te zewnętrzne prywatne podmioty kasowały dziesiątki milionów złotych, po czym okazywało się, że w miejscu, w którym przygotowano te ściany, nie ma żadnego węgla! Za takie patologiczne sytuacje nikt nie ponosi odpowiedzialności. Służby państwa albo tego nie wiedzą, ale wiedzieć nie chcą. Winni są znowu górnicy, którzy „drogo produkują węgiel”, więc trzeba im zlikwidować kopalnie. Polski górnik drogo produkuje węgiel, bo utrzymuje legiony nieudaczników i złodziei! Równie zła jest sytuacja w Jastrzębska Spółka Węglowa, która w ostatnich dniach uruchomiła 700 mln zł z Funduszu Stabilizacyjnego, co oznacza, że spółka ma narastające problemy finansowe”.Sierpień 80 wskazuje, że zalegający na zwałach JSW węgiel energetyczny wkrótce zostanie powiększony o zwały węgla koksującego, którego cena drastycznie spada. Co więcej, jego główny odbiorca (ArcelorMittal Poland) ogranicza swoją działalność w i produkcję i być może na skutek polityki klimatycznej UE całkowicie wycofa się z Polski.Sierpień 80 zwraca też uwagę na zagrożenie likwidacją kolejnych kopalń. Podkreśla, że w ostatnich latach bez mrugnięcia okiem zamknięto perspektywiczne i bogate w zasoby węgla kopalnie Krupiński (niezwykle ważny węgiel koksujący) i kopalni Makoszowy.- Obecnie zaś do przyśpieszonej likwidacji przygotowywana jest kopalnia Pokój, w której zatrzymano niejako w połowie roboty inwestycyjne. Przed decyzją o likwidacji kopalni Pokój zainwestowano dziesiątki milionów złotych w rozcięcie i przygotowanie do wydobycia nowych ścian, natomiast ściany te (które były zaplanowane do roku 2022), mają nie być już wybierane. Skraca to żywotność Ruchu Pokój o dwa lata. Zarobiły na tym prywatne zewnętrzne spółki, do kieszeni których te miliony popłynęły. Teraz kopalnię się zlikwiduje i ślady zostaną zatarte - zaznacza Sierpień 80.Podkreśla przy tym, że to kolejny skutek importu węgla zza granicy. - Po to by wywołać większe zapotrzebowanie na węgiel z Rosji, planuje się likwidację polskich kopalń węgla kamiennego. Jedną z pierwszych (lecz nie ostatnich) ofiar tego typu zamysłu ma być kopalnia Pokój. Zagrożone likwidacją są także wszystkie kopalne spółki Tauron Wydobycie. Spółka ta notuje straty idące w setki miliony złotych rocznie i mimo ogromnych inwestycji, nie wydobywa zaplanowanej ilości węgla. Wobec narastających problemów grupy Tauron Energia SA, w każdej chwili może dojść do zaprzestania finansowania spółki Tauron Wydobycie, co oznaczać będzie likwidację wszystkich kopalń tej spółki - przestrzega w piśmie Sierpień 80.Czytaj także: Zwały węgla coraz większym problemem JSW Zwraca w nim też uwagę na zmniejszenie obciążeń fiskalnych wobec górnictwa. Sierpień 80 przypomina, że w okresie ostatnich 4 lat branża górnicza konsekwentnie płaci wszystkie swoje obciążenia podatkowe. Górnictwo w 100 procentach realizuje swoje zobowiązania publiczno-prawne wobec budżetu państwa, samorządów, ZUS.- Jak żadna inna branża obciążona jest nadmiernym fiskalizmem. Odprowadza np. dodatkowe podatki w formie Funduszu Likwidacji Kopalń, podatku od wyrobisk czy na PFRON, z pomocy którego nie korzysta. Obciążenia te zamiast się zmniejszać, co obiecywał rząd PiS, ulegają stałemu zwiększaniu. Ponadto, branża ta jest poddana restrykcyjnej, niszczącej polityce klimatycznej UE, co nakłada na górnictwo dodatkowe obciążenia - zaznacza Sierpień 80.Wskazuje ponadto w piśmie na niesprawiedliwy sposób wypłaty 14. pensji dla górników PGG. Według Sierpnia 80 brak jest dokładnych wyliczeń jak będę się kształtowały czternastki za 2019 r. w przypadku poszczególnych kopalń.- Jak to w górnictwie bywa, informacji brak, wszystko jest objęte klauzulą poufności i tajemnicami handlowymi, co rodzi poważne podejrzenia, zwłaszcza, że menedżerowie spółek do perfekcji opanowali tzw. kreatywną księgowość. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej ma zamiar ukarać górników kopalń PGG w wyniku błędów w zarządzaniu, które to błędy tolerowane były przez zarząd PGG (kopalnia zespolona Ruda) lub w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od załóg górniczych. Teraz chce się za to odebrać górnikom część należnej im czternastki. Ma to charakter antymotywacyjny i sprawia, że frustracja pośród załóg górniczych narasta, ponieważ załogi te wykonały dobrze swoją pracę, a teraz górnicy karani są nie za swoje winy - zaznacza w piśmie Sierpień 80.- Nie negujemy wszystkiego tego co było dobre i co zrobił rząd PiS po przejęciu władzy, gdy zastał górnictwo w katastrofalnej sytuacji. Podjętych było wiele dobrych działań zarówno na szczeblu międzynarodowym (w Unii Europejskiej), jak i na szczeblu krajowym. Górnictwo zarządzane jest jednak fatalnie na poziomie spółek węglowych. Związki zawodowe działające w górnictwie, wzorem lat poprzednich, muszą stanąć razem, ramię w ramię przeciwko lekceważeniu przez rządzących i braku niezbędnych decyzji. Sytuacja jest na tyle poważna, że dłużej tolerować jej nie można - podkreśla w piśmie Sierpień 80.Na końcu pisma Sierpień 80 wzywa wszystkie górnicze centrale związkowe do rozmów i wznowienia porozumienia o jedności działań w odpowiedzi na zastałą sytuację, która ma tendencje do pogarszania swego negatywnego oblicza.- Ruch związkowy musi być teraz razem. Solidarny - zaznacza w piśmie do innych central działających w górnictwie Sierpień 80. Pod pismem podpisany jest przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.