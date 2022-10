Enea bedzie odzyskiwać węgiel z kopalnianych hałd

Grupa Enea rozpoczyna realizację Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych, zaprojektowanego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Porozumienie o współpracy podpisały w tym celu Lubelski Węgiel Bogdanka z Grupy Enea oraz Grupa CZH.

Pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być wykorzystany przez energetykę.

Rekultywacja składowisk pozwoli również na uwolnienie terenów, na których w przyszłości powstaną odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne.

Projekt odzysku węgla i innych surowców z hałd kopalnianych wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego

Pilotażowa instalacja rozpocznie pracę w LW Bogdanka na przełomie 2022/23 roku. Docelowo program ma pozwolić uzyskiwać z hałd w Polsce nawet 2 mln ton węgla rocznie.

CZH to polska firma, która funkcjonuje na rynku od ponad 70 lat i związana jest z górnictwem. Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu. CZH od lat rozwija kompetencje związane z zagospodarowaniem składowisk odpadów pogórniczych. Firma dysponuje technologią modułowych instalacji służących do odzyskiwania węgla oraz kruszyw i innych surowców z hałd powstających w wyniku wydobycia przy kopalniach.

Grupa Enea jako pierwsza uruchamia na swoich terenach prace nad instalacją infrastruktury, która pozwoli na realizację założeń programu i uzyskanie pierwszych partii węgla z hałd już na początku 2023 roku.

- Projekt odzysku węgla i innych surowców z hałd kopalnianych wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to podejście sukcesywnie rozwijane w branży energetycznej, bo od lat elektrownie sprzedają tak zwane UPS-y (uboczne produkty spalania), które są cennym surowcem wykorzystywanym przykładowo w drogownictwie - zaznacza Paweł Majewski, prezes Enei. - Liczymy, że nasz projekt realizowany w Lubelskim Węglu Bogdanka zainicjuje szeroki ogólnopolski program likwidacji hałd i przyczyni się do odblokowania tych terenów pod inwestycje w odnawialne źródła energii - dodaje Paweł Majewski.

W ramach projektu LW Bogdanka udostępni teren wraz z zapleczem logistycznym, na którym CZH wybuduje modułową instalację odzysku. Instalacja nie będzie kolidowała ze standardowym funkcjonowaniem składowiska i działaniem kopalni. Poza węglem, odzyskany zostanie materiał mineralny, który może znaleźć zastosowanie w budownictwie.

- Podpisane porozumienie o współpracy daje szansę na znalezienie rozwiązania na ograniczenie ilości odpadów pogórniczych. Pozyskujemy partnera, który od wielu lat rozpoznaje możliwości zagospodarowania składowisk poprzez separacje węgla i kamienia. Bogdanka posiada infrastrukturę, która umożliwia bezpieczne oraz efektywne posadowienie i wykorzystanie tej instalacji podkreśla Artur Wasilewski, p.o. prezesa zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Odzysk węgla z hałd może znaleźć w Polsce szerokie zastosowanie

Technologie pozwalające na odzysk węgla ze zwałowisk są znane i powszechnie stosowane. Opierają się na procesach wykorzystywanych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego. Modułowa instalacja proponowana przez CZH zapewnia pełną linię technologiczną (od klasyfikacji, przez wzbogacanie po odwadnianie) i może być skalowana w zależności od potrzeb poprzez budowę dodatkowych modułów.

Wpływa to nie tylko na wolumen odzyskanych surowców, ale i tempo zagospodarowania hałdy. Pozwala także uwzględnić specyfikę składowiska i optymalizować odzyskanie zasobów.

CZH planuje, że pierwszy z modułów do odzysku powstanie na terenie LWB na przełomie 2022/2023 roku. Jeden moduł ma zdolności produkcyjne na poziomie około 100 tys. ton węgla rocznie. Odzysk węgla z hałd może znaleźć w Polsce szerokie zastosowanie.

Na terenie kraju zidentyfikowano ok. 150 hałd, w których składowane są odpady wydobywcze. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 11 tys. ha. Szacuje się, że może być w nich zgromadzone od kilku do kilkunastu procent węgla, a także inne frakcje cennych surowców.

Obecnie na rynku mamy do czynienia z niedoborem węgla. Zatem sięgnięcie po węgiel z hałd wydaje się sensownym rozwiązaniem. Pozyskany w ten sposób węgiel będzie o bardzo drobnej frakcji, stąd kierowany będzie na potrzeby energetyki zawodowej.