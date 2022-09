Enea będzie uzyskiwać węgiel z hałd kopalnianych

Grupa Enea jako pierwsza w kraju startuje z pracami nad instalacją infrastruktury, która pozwoli na uzyskanie węgla z hałd kopalnianych. Pierwsze efekty na początku 2023 roku, w przedsięwzięciu ważna będzie też rewitalizacja terenów pogórniczych i rozwój OZE.

Porozumienie o współpracy podpisały w tym celu Lubelski Węgiel Bogdanka (Grupa Enea) i Grupa CZH.

Jak podaje Enea, pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być z powodzeniem wykorzystany przez energetykę. Rekultywacja składowisk pozwoli również na uwolnienie terenów, na których w przyszłości powstaną odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne. Pilotażowa instalacja rozpocznie pracę w LW Bogdanka na przełomie 2022/23 roku. Docelowo Program pozwoli uzyskiwać z hałd w Polsce nawet 2 mln ton węgla rocznie.

W ramach projektu LW Bogdanka udostępni teren wraz z zapleczem logistycznym

CZH wybuduje na nim modułową instalację odzysku. Instalacja nie będzie kolidowała ze standardowym funkcjonowaniem składowiska i działaniem kopalni. Poza węglem, odzyskany zostanie materiał mineralny, który może znaleźć np. zastosowanie w budownictwie.

- Podpisane porozumienie o współpracy daje szansę na znalezienie rozwiązania na ograniczenie ilości odpadów pogórniczych. Pozyskujemy partnera, który od wielu lat rozpoznaje możliwości zagospodarowania składowisk poprzez separacje węgla i kamienia - podkreśla Artur Wasilewski, p.o. prezesa Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

CZH planuje, że pierwszy z modułów do odzysku powstanie na terenie LWB na przełomie 2022/2023 roku

Jeden moduł ma zdolności produkcyjne na poziomie około 100 tys. ton węgla rocznie. Odzysk węgla z hałd może znaleźć w Polsce szerokie zastosowanie. Na terenie kraju zidentyfikowano ok. 150 hałd, w których składowane są odpady wydobywcze. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 11 tys. ha. Szacuje się, że może być w nich zgromadzone od kilku do kilkunastu procent węgla, a także inne frakcje cennych surowców.

Zakładając, że w każdej z hałd zawartość węgla może wynosić od 8 do 15 proc., a każda z hałd ma wielkość ok. 10 mln ton, to do pozyskania byłoby ok. 130 mln ton z czego ok. 50 proc. nadających się do ekonomicznie uzasadnionego odzysku. Z kolei znaczna część zidentyfikowanego obszaru (z 11 tys. ha) może zostać wykorzystana jako teren do budowy farm fotowoltaicznych, jak również, jaki farm wiatrowych wspierając w ten sposób rozwój źródeł OZE w Polsce.

