Enea potrzebuje mniej węgla. To odbije się na planie Bogdanki

LW Bogdanka otrzymała od spółki z grupy Enea informację o zmniejszeniu zapotrzebowania w 2023 r. na węgiel o około 1,05 mln ton, czyli o około 15 proc. w stosunku do poziomu z umowy wieloletniej.

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) poinformowała, że 17 lipca 2023 otrzymała od Enea Trading działającej jako pełnomocnik Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec, pismo z informacją o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do grupy kapitałowej Enea.

Chodzi - jak wyjaśniono - o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel o około 1,05 mln ton, czyli ok. 15 proc. w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów, ustalonych na podstawie aneksów do umów wieloletnich.

- W przedmiotowym piśmie pełnomocnik powołuje się na niezależne od jednostek wytwórczych GK Enea ograniczenia produkcji wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego - PSE wynikające ze spadku zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego - tłumaczy Bogdanka.

Jak informował portal WNP.PL w I połowie 2023 roku w porównywaniu z analogicznym okresem 2022 produkcja energii elektrycznej była o ponad 9 proc. mniejsza, a jej zużycie spadło o blisko 5 proc.

Jednocześnie Bogdanka informuje, że Enea deklaruje odbiór dostaw niezrealizowanego w 2023 r. wolumenu w latach kolejnych i zawarcie ze spółką w tym celu stosownych porozumień.

Bogdanka poinformowała ponadto, że zmniejszenie dostaw węgla do spółek z grupy Enea może mieć wpływ na obowiązujący na 2023 rok plan produkcyjny, o którym spółka informowała raportem z 27 września 2022 roku. Spółka podała wówczas, że zaktualizowany plan produkcyjny na rok 2023 będzie wynosił około 8,3 mln ton węgla handlowego.

Największym akcjonariuszem LW Bogdanka jest Enea ( około 64,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki). W czerwcu 2022 Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny w sprawie nabycia od spółki wszystkich należących do niej akcji Bogdanki.