Energetyka i górnictwo w strefie turbulencji. To będzie trudny rok

- W 2023 roku prąd będzie. Choć może nie zawsze i nie wszędzie. Będzie za to drogo - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu.

Jaki był rok 2022 dla polskiej energetyki?

- Najprościej mówiąc: dobry! Widzę zdziwienie w pański oczach. Ale tak - dla energetyki w Polsce był to dobry rok, bo mimo wielu wyzwań energetycy poradzili sobie całkiem dobrze. Dobry, bowiem mimo wszystko prąd płynął.

To dobry rok także z powodu znacznie większego eksportu. Mimo wielu zawirowań i pracy na granicy wydolności naszej generacji.

Poza tym był dobry, bo z większą generacją ze źródeł odnawialnych. Dobry wreszcie, bowiem po wielu latach mamy decyzje dotyczące energetyki atomowej. Jeszcze ze sporym ładunkiem intencji, ale jakby bardziej realnych.

I na koniec dlatego, że nowy blok w Jaworznie - choć pracuje w permanentnych odstawieniach - to wierzę, że w końcu zasili system pewnie i w takich parametrach, w jakich był projektowany. A nowych mocy gwarantowanych potrzeba nam sporo. I to szybko.

A dla odbiorców energii elektrycznej rok 2022 również należy ocenić jako dobry?

- Dla odbiorców końcowych energii rok 2022 był i dobry, i zły.

Jak to?

- Prąd płynął i poza awariami po stronie niskich napięć nie było przerw na większą skalę. Do ciągłości dostaw przywykliśmy. I mało kto traktuje serio zagrożenia blackoutem. Jednocześnie był to też rok zły, bo sygnały o wzroście cen energii i węgla szokowały.

W 2023 roku prąd też będzie. Choć może nie zawsze i nie wszędzie. Będzie za to drogo. Nawet bardzo drogo! I nie zmieni tego ani szukanie winnych, ani osłony i dotacje. Zamrożenie cen energii choć na krótko, przyniosły nieco uspokojenia emocji.

Jednak trzeba pamiętać, że wrócimy do wysokich cen energii, a także węgla. Po jakimś wcale nieodległym czasie. Ale nie ma zmiłuj i ten rachunek trzeba będzie wyrównać. A dostaniemy go wszyscy.

Co będzie z systemem energetycznym w 2023 roku?

- System energetyczny był dotąd wydolny. Mimo pracy - bo i tak bywało - na krawędzi bilansowania potrzeb z możliwościami ich zabezpieczenia. Przerw w dostawach energii z przyczyn braku mocy nie odczuliśmy.

I oby tak pozostało, bo w 2023 roku może być trudniej. Zmieniło się bowiem wiele. Nie tylko z racji uwarunkowań zewnętrznych ostatnich lat na rynkach globalnych paliw i energii. Dla nas szczególnie z powodu wydarzeń ostatnich miesięcy na Wschodzie. Ale nie tylko z tych powodów.

A z jakich jeszcze?

- Także ze sczerpywania wydolności naszego systemu energetycznego - generacji przede wszystkim. Szczególnie mocy dyspozycyjnych gwarantowanych niezależnie od tego, czy świeci słońce i czy jest dość wiatru. Ale i stanu sieci przesyłowych, w tym sieci niskich napięć najbardziej. Te nie nadążają bowiem za dynamiką rozwoju rozproszonej, ale „drobniutkiej” generacji solarnej.

Energetyce prosumenckiej - bez nadrobienia niedostatków inwestycyjnych infrastruktury dystrybucyjnej kilku ostatnich lat - nie wróżę sukcesów w nowym i nie tylko nowym roku. A już na pewno nie na miarę fajerwerków wynikających z wypowiedzi polityków. Skala przedsięwzięć dla zrównoważenia rozwoju drobnej generacji z możliwościami ich przyłączenia jest i pilna, i znacząca. Nie zapomnijmy także o potrzebie cyfryzacji i ochronie przed cyberatakami. A to kosztuje! Na dziś tych pieniędzy, odpowiadających skali potrzeb, nie widać.

Elektroenergetyka w Polsce w 2022 roku była inna niż dotąd. Przy nieco mniejszym zużyciu energii elektrycznej w kraju za 2022 rok produkcja była niewiele większa. A to z przyczyn zmian w wymianie z zagranicą. Saldo wymiany było ujemne, bliskie -1,7 TWh. Ujemne po raz pierwszy od wielu lat.

Niedobory w generacji energii elektrycznej z gazu ziemnego w Niemczech odsłoniły skalę klęski strategii nie tylko energetycznej i nie tylko Niemiec. Nie sprawdziła się iluzja trwałości sukcesu gospodarczego, polegającego przede wszystkim na imporcie paliw i energii. Założenie długookresowej współpracy gazowej i węglowej z Rosją padło. Potwierdziła się stara prawda, o której politycy, nie tylko niemieccy, zapomnieli - paliwa i energia to w rękach każdego agresora skuteczny oręż. A infrastruktura energetyczna to cele relatywnie łatwe do zniszczenia, co jest w skutkach bardzo dotkliwe.

A gdyby przyszło panu szacować wyniki całego 2022 roku w oparciu o dane z bilansu energii za 11 miesięcy?

- Produkcja energii elektrycznej ogółem w kraju była zbliżona do wielkości z roku poprzedniego. Odpowiednio 173 777 GWh i 173 583 GWh za 2021 rok. W samych elektrowniach zawodowych (bez elektrociepłowni) 145 844GWh za rok 2022 i 154 600 GWh za rok poprzedni.

To mniej o 5,66 proc. Warto zauważyć mniejszą produkcję z węgla kamiennego o 7,48 proc. i większą z węgla brunatnego o 3,89 proc. Ciężar zmian w wymianie z zagranicą poniosły przede wszystkim kopalnie i elektrownie węgla brunatnego.

Z kolei generacji energii elektrycznej z gazu ziemnego było mniej o 16,46 proc. Odpowiednio z 13 366 GWh w roku 2021 do 9 830 GWh za rok 2022. Także i w tym roku większa była produkcja z wiatraków. Z 14 234 za 2021 do 17 959 GWh za 2022 rok.

Ale także wyraźnie większa była produkcja energii z tzw. pozostałych źródeł odnawialnych. Odpowiednio 17 959 GWh. To przede wszystkim generacja solarna. Niestety, kurczy się margines mocy ubezpieczających nieciągłą pracę generacji odnawialnej.

Obciążenia szczytowe sięgały 27 tys. megawatów. I to przy gospodarce w stanie stagnacji. Według danych na koniec listopada 2022 roku mocy osiągalnej, gwarantowanej w jednostkach dysponowanych centralnie mieliśmy 26 391 MW.

Nowych mocy niezbędnych dla stabilizowania systemu nie przybywa. Rosną za to obciążenia szczytowe. To jednoznaczny przekaz - opowieści o możliwych przerwach w dostawach energii na skalę znacznie większą nie są „bajaniem” przewrażliwionych energetyków. To zagrożenie jest bardzo realne. I nie tylko na najbliższe miesiące.

A jak ocenia pan sytuację w górnictwie w roku 2022?

- Dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego 2022 rok był - mimo trudnych wyzwań - dobry. Choć w wyraźnej rozbieżności pomiędzy potrzebą znaczącego i natychmiastowego zwiększenia wydobycia a realiami sztuki górniczej.

Górnicy z Bełchatowa i Turowa potrafili praktycznie natychmiast zwiększyć wydobycie, aby wypełnić lukę po mniejszej generacji na gazie i węglu kamiennym. Ze złóż, które się kurczą, ale z uratowaną kopalnią Turów.

Rok 2022 pokazał Europie, że zasoby własne paliw są dla energetyki czymś na wagę niezbędnej suwerenności. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że jesteśmy w UE bardziej spójni w tej materii niż dotąd. Węgiel - przede wszystkim energetyczny - stał się towarem nie tylko bardzo drogim, ale i trudno dostępnym.

Gwałtowne zaniechanie importu węgla z Rosji dopełniło skalę problemów z wcześniejszych kilku miesięcy. Zawirowania na globalnych rynkach paliw i energii także nie zmalały. Rząd podejmuje szereg działań ratunkowych. Na teraz, aby przeżyć zimę i chronić wybranych przed rażącym wzrostem cen paliw i energii. Ale i na potem z potrzebą poważnej korekty polityki energetycznej. Bardzo trudnej mimo gorących faktów.

Co pan ma na myśli?

- Trzeba odnieść się do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. U nas, a także tam, w UE - rewizji wymaga między innymi zdefiniowanie roli gazu jako paliwa przejściowego i zastąpienia go węglem. To najpoważniejsze wyzwanie dla naszej polityki gospodarczej od lat.

Może tworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie tu przydatna?

- Dla tworzonej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego to karkołomnie trudne zadanie. Jeśli mamy porozumienia tzw. społeczne - to jest to tylko nadzieja na spokój. To oczywiście ważne. Ale to tylko jeden z wielu warunków.

Jest to kupione znacznym kosztem, nie tylko w wymiarze finansowym. Jeśli mielibyśmy mówić o tym, co zasadnicze, ale i trudniejsze - to trzeba by zacząć od koniecznej rewizji wielu programów obowiązujących w formie przyjętych ustaw. Choćby programu dla górnictwa węgla kamiennego. Dołóżmy do tego - co niełatwe, a jednak konieczne - określenie wielkości i tempa asymilacji nieciągłych źródeł wiatrowych i słonecznych, a także realnych terminów realizacji projektów jądrowych i morskich farm wiatrowych.

Do tego niezbędne będzie dookreślenie, jak dostosować program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych, aby pozostały w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną.

Póki co z węglem dla energetyki i nie tylko - nie jest różowo. Z dostępnych danych po trzech kwartałach 2022 roku nie widać sygnalizowanej zmiany programu dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Nadal trwa proces zmniejszania produkcji i zatrudnienia.

Energetyka zawodowa na węglu kamiennym jest mniej obciążana. Nadrabia to generacja na węglu brunatnym - na granicy rozsądku i technicznych możliwości zwiększania wydobycia w istniejących złożach. Ale potrzeby „sypania” węgla brunatnego są dużo większe.

Z kolei zwiększenie wydobycia węgla kamiennego pewnie odnotujemy w wynikach za cały 2022 rok. Bowiem w końcówce roku być może zawołania o więcej węgla będą bardziej widoczne w liczbach. Poczekajmy zatem do czasu, kiedy statystyka je pokaże.

A zatem, co nas czeka w 2023 roku?

- Zużycie energii w kraju nie będzie większe. Z prognoz gospodarczych nie tylko naszej części świata wynika, że czeka nas raczej stagnacja, choć niektórzy wieszczą recesję. Zatem przy istniejącym potencjale mocy gwarantowanych zagrożenie znacznymi przerwami w dostawach energii elektrycznej nie zmniejszy się. Pozostanie bardzo realne. I to zakładając, że awarii nie przybędzie.

To ostatnie - przy problemach eksploatacyjnych nowych bloków elektrowni Jaworzno i Kozienice - jest karkołomnym założeniem. Energetyka odnawialna będzie w takim tempie rozwoju, w jakim teraz jest. I to niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia tzw. ustawy wiatrakowej.

Problemy w uzyskaniu warunków przyłączenia będą znacznie większe. I to będzie wyznaczać możliwości rozwoju generacji odnawialnej. Farmy wiatrowe na morzu okażą się bliższe realizacji.

A atom? No cóż, okaże się, na ile istotne decyzje z roku 2022 okażą się możliwe do realizacji. I kiedy realnie powstanie pierwszy blok w systemie.

A koszty związane z ekologiczną histerią i ochroną klimatu w UE?

- Koszty polityki klimatycznej UE pognębią nas w 2023 roku dotkliwie. Energetykę i ciepłownictwo przede wszystkim. Ale i sporo innych gałęzi gospodarki też. Ceny uprawnień do emisji CO2 - bez determinacji i odwagi politycznej państwa - położą logikę działalności z wykorzystaniem węgla na łopatki.

Ciepłownictwo węglowe, a jest go jeszcze niemało, musi dostać systemowe wsparcie. Bez niego zacznie się gospodarczo rozsypywać. Sądzę, że w 2023 roku wystarczy odwagi, ale i odporności na oskarżenia o „spiski dziejowe”, aby sprawę postawić jednoznacznie i twardo.

Jesteśmy na drodze transformacji energetyki w stronę nieemisyjną. Żaden cud nie sprawi, aby bloki węglowe odstawić szybciej niż rzeczywiście można. Przez kilkanaście, a może i więcej lat - w większej czy nieco mniejszej skali - będziemy musieli z nich korzystać.

Jeśli prawdą jest, a jest bez wątpienia, że każda megawatogodzina energii elektrycznej i GJ ciepła z węgla obciążana jest kosztem pozyskania uprawnień do emisji - to ten problem w roku 2023 będzie dominującym nie tylko dla energetyki.

- W perspektywie rozdętych i mało racjonalnych ambicji UE musimy przeżyć wiele, współtworząc, jakby nie było, tę politykę. Będziemy mieli w 2023 roku wielki najazd niechcianych „gości”. Górnictwo i energetykę czeka nadzwyczajna aktywność środowisk proklimatycznych.

Może być ostro?

- Drążenie kolejnych obszarów uwarunkowań funkcjonowania kopalni Turów to tylko uwertura tego, co czeka całe górnictwo. Znakomicie przygotowani prawnicy organizacji ekologicznych, a do tego oddani aktywiści ruszą ławą w zaszłości koncesyjne. Jak wynika z doświadczeń z ostatnich miesięcy, a także tych wcześniejszych, ustawią nas oni "do narożnika". To dotyczy także nowych strategicznych przedsięwzięć związanych z energetyką jądrową. Mam jednak nadzieję, że potrafimy i to przetrzymać.

Ofensywa środowisk proklimatycznych. Zagonieni do narożnika musimy przetrzymać

Niebawem będą dostępne wyniki finansowe oraz te dotyczące produkcji energetyki oraz górnictwa za cały 2022 rok. Pozwolą one na ostrzejsze spojrzenie - nie tylko w bilans energii. Sądzę, że tu tendencje niekorzystne utrzymają się i to nie jest dobry sygnał.

Mamy czas raczej na przetrwanie, niż na lepsze wyniki. Istotne jednak będzie osądzenie roku 2022 w całym sektorze elektroenergetyki w Polsce w wymiarze finansowym i wskaźników ekonomicznych. No bo z jednej strony skok cen za energię elektryczną, ale i za węgiel, i gaz, a z drugiej strony wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i inflacja.

A do tego sugerowanie - póki co przede wszystkim w medialnej wrzawie publicystycznej - że energetyka sięga po nadmierne zyski. Poczekajmy z tym! A póki co, przyglądajmy się, na ile wyniki energetyki wynikają z przyczyn niezależnych, a na ile z kosztów decyzji dalekich od logiki gospodarczej, także z przyczyn gorących miesięcy przedwyborczych.