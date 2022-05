Energetyka oparta na węglu urosła najbardziej od blisko 40 lat

Przy utrzymujących się wysokich cenach gazu, w czasie wojny na Ukrainie, widać w wielu miejscach globu powrót do węgla. Nie wiadomo, jak długo ten trend się utrzyma, ale obecne realia pokazują, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności dostaw energii siłą rzeczy górują nad kwestiami dotyczącymi klimatu.

Energetyka węglowa wzrosła o 9 proc. w 2021 roku do 10 042 TWh.

Na węgiel nieco inaczej spogląda się obecnie nawet w Niemczech. Jak podał Reuters, Niemcy planują wykorzystać elektrownie węglowe, jako obiekty rezerwowe na wypadek zakłóceń w dostawach gazu z Rosji.

Spory ruch obserwujemy też obecnie na rynku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali.

Światowa energetyka węglowa wzrosła o 9 proc. w 2021 roku do 10 042 TWh. Był to największy wzrost procentowy od 1985 roku.

Znaczne ożywienie na rynku węgla to głównie pokłosie zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną przy wysokich cenach gazu. Zatem ostatnio można było zaobserwować zwiększenie wytwarzania energii z węgla zamiast z gazu.

Wysokie ceny gazu nadal się utrzymują, zatem węgiel jest poszukiwanym surowcem na rynkach. Nowe rekordy wykorzystania węgla odnotowano praktycznie w roku 2021 w całej Azji, w tym między innymi w Chinach, Indiach, Mongolii, na Filipinach, w Indonezji czy w Pakistanie.

Węgiel w natarciu

Także w USA, UE oraz Japonii wzrosło znaczenie energetyki węglowej. Chiny zwiększyły produkcję węgla, aby zrekompensować spadki importu węgla i LNG w obliczu rosnących światowych cen energii. W 2021 roku Chiny zdołały wydobyć rekordowe 4,07 miliarda ton węgla. W tym roku zamierzają zwiększyć wydobycie o 300 mln ton.

Natomiast całkowite dostawy gazu ziemnego w Chinach, obejmujące produkcję krajową i import gazu rurociągami oraz LNG, spadły w kwietniu o 6,6 proc. do poziomu 28,85 mld metrów sześciennych.

Natomiast krajowa produkcja węgla w Chinach osiągnęła najwyższy poziom, bowiem aż 395,79 mln ton w marcu, a następnie obniżyła się do poziomu około 362,80 mln ton w kwietniu.

Chiny zaimportowały 75,40 mln ton węgla w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku, co stanowiło tylko około 5 proc. podaży surowca na tamtejszym rynku, wynoszącej w tym czasie około 1523 mln ton.

Popyt na gaz ziemny w Chinach został zredukowany z uwagi na to, że niektóre elektrownie i fabryki bazujące na gazie zawiesiły działalność przez wysokie ceny gazu. W przeciwieństwie do gazu ziemnego, który jest w prawie 45 proc. sprowadzany z importu, węgiel jest w głównej mierze produkowany w kraju, a jego ceny są w dużej mierze regulowane przez tamtejszy rząd. Chińska gospodarka w ogromnej mierze napędzana jest przez węgiel.

Niedawno ogłoszono, że w Chinach zostaną poczynione znaczne inwestycje w celu zwiększenia produkcji węgla. W Chinach podkreśla się bowiem, że przerwy w dostawach energii elektrycznej nie mogą już mieć miejsca. Chiny obniżyły cła importowe na wszystkie rodzaje węgla do zera od 1 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Te działania mają na celu zwiększenie podaży węgla, aby zapobiegać niedoborom energii podobnym do tych z 2021 roku.

Węgiel jest także bardzo ważnym surowcem w Indiach. Rząd Indii planuje zwiększyć krajową produkcję węgla do 1,2 miliarda ton w ciągu najbliższych dwóch lat. Zapotrzebowanie na węgiel w Indiach podwoi się do 2040 roku.

Spory ruch obserwujemy też obecnie na rynku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali. Roczne zapotrzebowanie w Unii Europejskiej na węgiel koksowy wynosi ponad 53 mln ton, przy czym jedynie 17 mln ton tego surowca pochodzi z UE.

Reszta jest sprowadzana między innymi z Australii, USA, Kanady, czy Mozambiku. Australia ma plany w zakresie sukcesywnego zwiększania wydobycia węgla koksowego. Trafiać on ma między innymi na rynek indyjski.

Także amerykańscy producenci węgla koksowego starają się zwiększyć jego wydobycie w odpowiedzi na popyt ze strony rodzimych hut oraz rynku chińskiego. Australia pozostaje jednym z najważniejszych światowych eksporterów węgla koksowego. Głównymi odbiorcami węgla z australijskich kopalń są głównie kraje azjatyckie - Indie, Japonia, Korea Południowa oraz Turcja. W gronie istotnych odbiorców australijskiego węgla jest także Unia Europejska oraz Brazylia.

Rehabilitacja węgla raczej tylko chwilowa

Obecnie na międzynarodowym rynku utrzymują się wysokie ceny węgla energetycznego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Odbudowujące się po pandemii koronawirusa gospodarki potrzebują "czarnego złota". Wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny spowodował rehabilitację węgla. Jednak pozostaje pytanie, jak długo będzie się spoglądać w UE na węgiel bardziej przychylnym okiem.

- Wydaje się, że ta sytuacja będzie trwała około dwóch, trzech, może maksymalnie czterech, pięciu lat - ocenił w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, wiceprezes ds. operacyjnych Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Obecnie mamy zaburzoną sytuację podażową, jeżeli chodzi o węgiel. Jest zwiększone zapotrzebowanie, a co za tym idzie, również ceny tego surowca są wyższe. Jako kraj wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel, więc tutaj też będziemy mieć lukę w wysokości około ośmiu, dziewięciu milionów ton tego surowca. Jednak UE nie zmieniła zasadniczo swojej polityki klimatycznej. Wydaje się, że jeżeli „opadnie ten kurz wojenny” i sytuacja na Ukrainie się uspokoi, to ten zwrot w kierunku zielonej transformacji jeszcze przyspieszy. Będzie to podyktowane tym, że kraje UE będą się chciały uniezależniać od rosyjskich surowców, idąc w kierunku transformacji energetycznej - dodał Kasjan Wyligała.

Patrząc na sektor węglowy trzeba zaznaczyć, że dla producentów węgla szczególnie istotna jest przewidywalność regulacyjna - w zakresie tego co stanie się nie za miesiąc, ale w perspektywie lat. Wtedy można by racjonalnie zwiększać wielkości produkcyjne.

Jeżeli inwestowanie ma być racjonalne, to otoczenie regulacyjne w Europie musi ulec zmianie, szczególnie w części dotyczącej ETS-u.

- Oprócz ETS-u trzeba przywrócić finansowanie węgla przez instytucje finansowe. Myślę o modernizowaniu bloków węglowych - wskazuje prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Unijne regulacje klimatyczne na przestrzeni ostatnich lat wymuszały coraz to nowe zmiany w miksach energetycznych wszystkich krajów wspólnoty. Było to szczególnie dotkliwe dla państw bazujących na węglu, w tym między innymi dla Polski. A przecież jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to w przypadku Polski mówimy o zaledwie niecałym 1 procencie światowej produkcji.

