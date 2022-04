„Energetyka przechwytuje zysk, a górnictwo przynosi straty”. To trzeba zmienić

Od wielu miesięcy utrzymują się bardzo wysokie ceny węgla, bijąc światowe rekordy. Niestety na tej koniunkturze nie zarabiają polscy producenci. Jest to możliwe, ponieważ od wielu lat w górnictwie nie robi się nic, aby usprawnić sprzedaż węgla i podnieść jego jakość. Idzie się po linii najmniejszego oporu, sprzedając ten węgiel do energetyki po śmiesznie niskich cenach - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Bogusław Ziętek wskazuje, że Polska Grupa Górnicza mogłaby zarabiać, stawiając kolejne paczkowalnie węgla. Takie paczkowalnie w PGG są tylko dwie.

Paczkowany węgiel kosztuje 900 zł za tonę i znika w ułamku sekundy - zaznacza Bogusław Ziętek.

Potem wszyscy "wieszają na górnikach psy"

- Obecnie ceny transakcyjne do energetyki za węgiel z Polskiej Grupy Górniczej to od 12 do 14 zł za gigadżul, podczas kiedy obecne światowe ceny to od 30 nawet do 50 zł za gigadżul - zaznacza Bogusław Ziętek. - Tak więc w praktyce oddajemy węgiel do energetyki zawodowej niemal za darmo, a później wszyscy na górnikach wieszają psy, że ich praca jest nieopłacalna, a spółki górnicze notują ogromne straty. Od kilku tygodni co prawda toczą się negocjacje pomiędzy Polską Grupa Górniczą a energetyką zawodową, ale do tej pory nie przyniosły one żadnego rezultatu - dodaje Ziętek.

Jednocześnie wskazuje, że skutek jest taki, iż energetyka przechwytuje cały zysk, a górnictwo przynosi straty.

- Na przykład w ubiegłym roku PGE zarobiła na czysto 4 mld zł. Część z tego zysku było kosztem Polskiej Grupy Górniczej - podkreśla Bogusław Ziętek. - Co PGE robi z tymi pieniędzmi wysysanymi z górnictwa? Kilka dni temu za niemal 1 mld zł PGE kupiła od prywatnej krakowskiej spółki trzy farmy wiatrowe. Jak twierdzą niektórzy, przepłaciła przy tym co najmniej dwu, albo trzykrotnie. A oprócz tego o bezsensowności tej inwestycji świadczy to, że w wyniku tej transakcji do systemu nie przybyła ani jedna megawatogodzina, ponieważ w systemie te farmy wiatrowe już były - ocenia Ziętek.

Zdaniem Ziętka trzeba tu przypomnieć, że Polska Grupa Górnicza sprzedawała węgiel energetyce po bardzo niskich cenach.

- Za skandaliczne można uznać to, że jeszcze niedawno Polska Grupa Górnicza była zmuszana do dostarczania na przykład węgla z Bielszowic w cenach 290-300 zł za tonę do elektrowni PGE, choć ten sam węgiel Bielszowice dziś sprzedają do czeskich koksowni po 1700 zł za tonę - mówi Bogusław Ziętek. - Tak robi się straty w górnictwie - dodaje.

Postawić kolejne paczkowalnie

Jego zdaniem w łatwy sposób Polska Grupa Górnicza mogłaby zarabiać stawiając kolejne paczkowalnie węgla.

- Takie paczkowalnie w Polskiej Grupie Górniczej są tylko dwie. Ten paczkowany węgiel kosztuje 900 zł za tonę i znika w ułamku sekundy - zaznacza Ziętek. - Pośrednicy, którzy go wykupują, sprzedają go natychmiast po około 2 tys. zł za tonę. I cały zysk przechwytują oni. Takich paczkowalni w Polskiej Grupie Górniczej mogłoby być kilkanaście. Każda ilość takiego węgla znalazłaby zbyt nie po 280 czy 300 zł za tonę, ale po 900 zł za tonę lub w przypadku eliminacji pośredników nawet drożej. Komuś jednak bardzo zależy, żeby bałagan w górnictwie trwał dalej i wydobycie węgla w Polsce było nadal nieopłacalne, choć wszędzie na świecie na węglu świetnie się teraz zarabia - podsumowuje Bogusław Ziętek.

