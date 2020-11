Energetykę i górnictwo czekają wielkie zmiany

Założenie w Unii Europejskiej jest takie, żeby odbudowa gospodarek po pandemii koronawirusa oparta była w możliwie jak największym zakresie o tzw. zieloną energię. Ważne przy tym jest, aby proces transformacji energetycznej był sprawiedliwy i żeby powstawały nowe miejsca pracy, w zamian za te, które mamy w górnictwie oraz energetyce konwencjonalnej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Iwona Gramatyka, prezes Polskiej Techniki Górniczej (PTG).

W stronę informatyzacji i automatyzacji

- Trzeba podkreślić, że w górnictwie mamy do czynienia z postępującą informatyzacją i automatyzacją. Spółki węglowe zmierzają w kierunku tzw. inteligentnej kopalni, gdzie automatyzacja pozwala między innymi na odciągnięcie pracowników od najbardziej niebezpiecznych miejsc - zaznacza prezes Iwona Gramatyka. - Na pewno ten kierunek w kolejnych latach zostanie utrzymany, choć jego wdrażanie uzależnione będzie od możliwości inwestycyjnych rodzimych producentów węgla. Mówiąc o górnictwie trzeba też pamiętać o generowanym przez branżę łańcuchu wartości - dodaje Iwona Gramatyka.Wskazuje przy tym, że ważnym ogniwem są tu między innymi wiedza i rozwój technologiczny, w które spółki węglowe inwestują duże środki. Ponadto producenci węgla odprowadzają znaczące podatki do budżetu państwa oraz do budżetów lokalnych.Dzięki funkcjonowaniu spółek węglowych w regionie mamy miejsca pracy z wynagrodzeniem wyższym, niż średnie wynagrodzenie w województwie śląskim.- Istotna jest też szeroko zakrojona współpraca spółek węglowych w zakresie różnych projektów naukowo-badawczych. Rozwój technologiczny i transformacja przyniesie nowe miejsca pracy i umocni pozycję Polski oraz jej konkurencyjność w strategicznych sektorach przemysłu - zaznacza Iwona Gramatyka.Czytaj także: JSW wyczekuje pomocy. Bez niej może być ciężko