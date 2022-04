Energia z węgla jest dziś najtańszą w Europie. Pojawią się niedobory surowca

Polskie kopalnie zwiększają wydobycie, ale zapotrzebowanie też rośnie. - Liczymy się z tym, że mogą być pewne niedobory - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Piotr Pyzik. Wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego uspokaja jednak, że jeśli zajdzie taka potrzeba, są kierunki zewnętrzne, z których można sprowadzać węgiel.

Wojna w Ukrainie zmieniła sytuację w obszarze bezpieczeństwa, w tym również i bezpieczeństwa energetycznego.

Doskonale widać obecnie, że należy zmodyfikować dotychczasową politykę klimatyczną UE.

Rola węgla jest i będzie istotna w polskim miksie energetycznym. Lepiej mieć możliwości produkcji energii w oparciu o własne zasoby, niż liczyć na import.

Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wskazał w rozmowie z portalem WNP.PL, że prowadzone są obecnie wysiłki i działania dyplomatyczne ukierunkowane na zmianę podejścia Komisji Europejskiej do polityki klimatycznej, ale również wszystkich relacji, które z tego wynikają dla naszego kraju, a co dotyczy także kwestii wydobycia węgla.

- Na ten moment zwiększamy wydobycie węgla, ale to nie do końca jest takie zwiększenie, jakie byśmy chcieli - zaznaczył Piotr Pyzik.

Wskazał przy tym, że mamy sytuację, w której niemal cały wydobywany w polskich kopalniach węgiel zużywają spółki Skarbu Państwa. Natomiast jest także rynek dotyczący gospodarstw domowych, ciepłowni czy mniejszych przedsiębiorstw, w tym na przykład szklarni. Wcześniej trafiał tam w znacznej mierze surowiec importowany z Rosji.

- Liczymy się z tym, że mogą być pewne niedobory, ale też mamy destynacje zewnętrzne, z których będziemy chcieli, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ściągać ten węgiel - wskazał wiceminister Piotr Pyzik. - Bilans energetyczny rozumiemy jako kwestię posiadania przez każdego obywatela prądu w gniazdku, jak to się kolokwialnie mówi i sytuację, w której każdego obywatela stać na ten prąd. I trzecia rzecz - najistotniejsza, że jest to prąd polskiej produkcji - zaznaczył.

Wskazał również, że rola węgla jest i będzie istotna w polskim miksie energetycznym. Lepiej mieć możliwości produkcji energii w oparciu o własne zasoby, niż liczyć na import.

- Co więcej, ta energia z węgla jest dzisiaj najtańsza w Europie. My bronimy się energetycznie i to widać jest „solą w oku” wielu - wskazał wiceminister Pyzik.

Rozmawiamy również z wiceministrem Pyzikiem miedzy innymi o planach w zakresie hutnictwa związanych z Grupą Węglokoksu, a także o tym, że dostęp do surowców jest istotny nie tylko w obszarze gospodarki, ale również geopolityki.

