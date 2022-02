Entuzjaści polityki klimatycznej powinni zejść na ziemię i policzyć jej koszty

Europejski system handlu emisjami pozostaje narzędziem wymuszającym szybszą transformację energetyczną w Unii Europejskiej. Stąd chce ona rozszerzać EU ETS na kolejne branże. - W UE potrzeba głębokiej refleksji nad dalszym funkcjonowaniem systemu uprawnień i handlu emisjami - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

W ubiegłym roku same Chiny wydobyły 4,07 mld ton węgla. Rośnie wydobycie surowca w Chinach, Indiach, Australii czy Rosji. W ostatnim czasie w Europie jest coraz większe zapotrzebowanie na węgiel. Obecnie rosnące napięcia geopolityczne między Rosją a Ukrainą stanowią ryzyko dla europejskich cen węgla. Nie wiadomo jeszcze, czy wydarzenia te będą miały znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne UE, jednak to Rosja jest kluczowym dostawcą energii do regionu i ma znaczący udział w sprzedaży węgla i gazu na unijny rynek.Ceny węgla pozostają na wysokim poziomie. 26 stycznia 2022 roku dzienny indeks dla rynku europejskiego CIF ARA wzrósł do 219,20 dol/t i był najwyższy od 26 października 2021 roku. Tylko w dniu 5 października był wyższy i osiągnął historycznie wysoki poziom 301 dol/t. Widać, że węgiel jest w UE pożądanym towarem, co dobitnie pokazuje, że kryzys energetyczny z ostatniego czasu powinien nakazywać przewartościowanie podejścia do tego surowca w UE. W przeciwnym wypadku będzie tylko gorzej.I może dochodzić coraz częściej do niedoborów prądu. Brytyjska spółka National Grid, która zajmuje się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, była zmuszona 13 września 2021 roku zwrócić się do koncernu EDF o ponowne uruchomienie dwóch bloków węglowych w elektrowni West Burton w Nottinghamshire. Gdyby nie podjęto takiego kroku, byłby wielki problem z zapewnieniem stabilnych dostaw energii. Jak widać, sam rozwój odnawialnych źródeł energii nie wystarczy, one mogą być tylko uzupełnieniem systemu.- W świecie węgiel ma się dobrze, w elektrownie węglowe inwestuje między innymi Japonia. Rozwijane są nowe technologie, więc węgiel jeszcze długo będzie pożądanym surowcem, bo energia z węgla jest najbardziej stabilna - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.Czytaj także: Związkowcy z JSW piszą do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie z Rafako