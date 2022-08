Europa będzie miała problem z zastąpieniem rosyjskiego węgla

Embargo na węgiel z Rosji zmusza kraje UE do poszukiwania dostaw z innych kierunków, ale to trudne, bo wojna zakłóciła międzynarodowe przepływy handlowe. Światowe ceny węgla energetycznego utrzymują się na wysokim poziomie i to nieprędko się zmieni.

Kraje eksportujące węgiel wykorzystują sytuację na rynku i znaczny wzrost cen surowca.

Na rynku europejskim brak nowych projektów węglowych, co wynika z restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej.

Analitycy Fitch Solutions wskazują, że wysokie ceny węgla mogą utrzymać się przez lata.

Od 10 sierpnia kraje Unii Europejskiej nie mogą importować rosyjskiego węgla z uwagi na wejście w życie embarga, zatem poszukiwane są inne źródła surowca. Przełoży się to na zwiększenie zapotrzebowania na węgiel z Australii czy Indonezji, bądź RPA. Poza tym na przyszłe ceny węgla wpłynie również rezygnacja z rosyjskiego gazu.

Węgiel jest ściśle powiązany z gazem. Prognozy poszły do kosza

Analitycy Fitch wskazują, że plany zastąpienia importu gazu z rosyjskich rurociągów transportem skroplonego gazu ziemnego sprawią, że inne kraje będą miały mniej paliwa, co zmusi je do używania większej ilości węgla.

Węgiel z Australii sprowadza już między innymi Polska. Fitch znacznie podniósł swoją prognozę cen węgla energetycznego w Azji na ten rok i na lata kolejne. Węgiel w australijskim Newcastle może kosztować przeciętnie 320 dol. za tonę w tym roku i średnio 246 dol. za tonę w latach 2022-2026. To istotny wzrost w porównaniu z poprzednimi prognozami, które wynosiły odpowiednio 230 i 159 dolarów.

Jak wskazuje Bloomberg, ceny węgla w Azji wzrosły po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie. I wygląda na to, że będą się utrzymywać na wysokim poziomie. Kontrakt na węgiel z Newcastle z grudnia 2026 roku jest wyceniany na 233,15 dolarów za tonę, co oznacza wzrost ze 111,15 dol. na początku tego roku i 80,80 dol. na początku 2021 roku.

Oprócz Chin znaczącym konsumentem i producentem węgla są Indie, które wyznaczyły sobie cel, by produkować około 1,3 mld ton węgla w 2025 roku.

Rząd Indii zezwolił na ponowne uruchomienie starych kopalń we współpracy z prywatnymi firmami na zasadzie podziału dochodów z państwową firmą Coal India.

Indie dążą do zwiększenia krajowych zdolności produkcyjnych węgla poprzez zatwierdzanie nowych projektów węglowych. Długoterminowy popyt w Azji Południowo-wschodniej będzie przez kolejną dekadę wzrastał. Dla Indii i Chin spadek importu węgla może być w kolejnych latach efektem zwiększenia produkcji krajowej.

Na razie zarówno Chiny, jak i Indie nabywają sporo węgla rosyjskiego, korzystając z zaoferowanych im rabatów. Tylko w czerwcu br. Rosja wyeksportowała 16,45 mln ton węgla drogą morską wobec 16,56 mln ton w maju, a w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, nastąpił wzrost o 3,5 proc. i o 3,8 proc.

W UE brak nowych projektów węglowych

Największymi odbiorcami rosyjskiego surowca oprócz Indii, Pakistanu oraz Turcji były Chiny. Na chiński rynek trafiło 4,72 mln ton węgla rosyjskiego w czerwcu i 4,57 mln ton w maju wobec 3,12 mln w styczniu i 2,61 mln w lutym, tzn. przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Całkowite wydobycie węgla w Indiach wzrosło do 777 mln ton w roku obrotowym 2021-2022 (kwiecień-marzec) z 716 mln ton w roku obrotowym 2020-2021. Całkowita produkcja węgla w pierwszym kwartale zakończonym w czerwcu 2022 roku również wzrosła - do 205,56 mln ton, wobec 155,85 mln ton w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Ostatnio ceny węgla energetycznego nieco spadły. Kilka tygodni temu wynosiły one około 350 dolarów za tonę, natomiast obecnie kształtują się na poziomie około 300 dolarów za tonę. To nadal bardzo wysoki poziom. To, co charakterystyczne dla obecnej sytuacji, to znaczna rozbieżność pomiędzy cenami spotowymi węgla energetycznego oraz węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali.

Obecnie w Australii ceny węgla energetycznego oscylują wokół 370 dolarów za tonę, natomiast węgla koksowego 215-225 dolarów za tonę.

Czytaj więcej na ten temat: Węgiel nadal jest bardzo drogi i prędko nie stanieje

Kraje eksportujące węgiel będą teraz w stanie wykorzystać korzystną sytuację na rynku i znaczny wzrost cen surowca. Sprzyjać im będzie między innymi to, że na rynku europejskim brak nowych projektów węglowych, co wynika z restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej. W realiach kryzysu energetycznego węgiel stał się poszukiwanym i drogim towarem. Szybko się to nie zmieni.