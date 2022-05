Europa chce nabywać węgiel z... Botswany

Mokgweetsi Masisi, prezydent Botswany, przebywający 10 maja na międzynarodowej konferencji górniczej Indaba w Kapsztadzie (RPA) zaznaczył, że Botswana została zalana zapytaniami o dostawy węgla do Europy. To zapotrzebowanie ze strony krajów europejskich może przekroczyć milion ton rocznie.

W wywiadzie dla Reutersa Masisi tłumaczył to skutkami wojny na Ukrainie, co zmusza Europę do szukania alternatywnych dostaw - w sytuacji embarga na węgiel rosyjski. Wojna na Ukrainie zmusza Europę do zwrotu do Afryki po zasoby energetyczne.

Od inwazji Rosji na Ukrainę Europa stara się ograniczyć import gazu z Rosji oraz spogląda na inne części świata, żeby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na surowce energetyczne, w tym węgiel.

Potencjalnie otwiera to wrota dla dostaw węgla z Afryki.

- Otrzymaliśmy zapytania z Europy, więc chcemy eksportować - powiedział Masisi.

Produkcja węgla w Botswanie jest ograniczona i jest on eksportowany do krajów sąsiednich. W Botswanie planują jednak zwiększyć produkcję surowca.

Masisi powiedział, że Botswana odnotowuje zapytania zarówno ze strony rządów, jak i sektora prywatnego w Europie i szacuje, że to zapotrzebowanie z Europy może być na poziomie ponad 50 000 ton miesięcznie. A jeżeli dojdą do tego zapytania o kontrakty długoterminowe, to zapotrzebowanie na węgiel z Botswany przekracza milion ton na rok.

Czytaj także: Państwo jest fatalnym właścicielem kopalni. Trzeba postawić na mały atom