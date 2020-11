Europa osamotniona. Świat inwestuje w węgiel

Z najnowszego niemieckiego badania wynika, że Europa jest osamotniona w drodze do dekarbonizacji, czyli rezygnacji z uzyskiwania energii z węgla. Niemal połowa dużych spółek węglowych, głównie z Chin, Indii i Japonii, planuje realizację nowych projektów węglowych.

Jednocześnie wskazuje, że odpowiedzialne myślenie o gospodarce i rozwoju społecznym wymaga przede wszystkim dostatku energetycznego. I narzędzia rozwoju technologicznego, którym jest energia.- Stąd też nie należy się dziwić, że gospodarki zajmujące czołowe miejsca w świecie, jak Chiny czy Indie nie pozbawią się dostępu do energii w imię celów ekologicznych, przy zaniechaniu celów gospodarczych. Niestety tego myślenia nie ma w Unii Europejskiej. Dlatego UE zaczyna gospodarczo tracić a przemysł przenosi się do Azji - podsumowuje Jerzy Markowski.Zobacz także: Stabilizacja na światowym rynku węgla



Przykładem jednego z najbardziej rozwiniętych krajów, który utrzymuje w swoim energetycznym miksie węgiel na dosyć wysokim poziomie jest Japonia. Przypomnijmy, że Kraj Wschodzącej Wiśni planuje zbudować 22 nowe elektrownie węglowe.



Elektrownie węglowe zaspokajają ponad 1/3 zapotrzebowania tego kraju na energię i chociaż starsze elektrownie węglowe zaczną być wyłączane (zmniejszając ogólną zależność od węgla), to Japonia nadal spodziewa się zaspokojenia z tych akurat źródeł ponad 1/4 zapotrzebowania na energię elektryczną z węgla w 2030 roku.



