Europa rezygnuje z rosyjskiego węgla, ale ten płynie dalej

Chiny i Indie są w stanie zrekompensować straty Rosji wynikłe z utraty rynku węglowego Unii Europejskiej. Jednakże, jedynie krótkoterminowo.

W związku z nałożeniem sankcji przez UE na import rosyjskiego węgla, eksport tego surowca spadł o 5 proc. w ciągu roku oraz o 7 proc. w trakcie ostatnich dwóch miesięcy, kiedy to większość państw UE nałożyło sankcje na rosyjski węgiel - wynika z danych największego na świecie stowarzyszenia żeglugowego BIMCO, zrzeszającego ponad 1900 członków z ponad 130 krajów.

Jednocześnie wzrosło zainteresowanie przecenionym, rosyjskim węglem w Chinach i Indiach, co armatorzy odnotowują we wzroście zasięgu transportów węgla o 30 proc. biorąc pod uwagę tonomile.

Od nałożenia unijnego embarga na rosyjski węgiel średnia trasa transportu tego surowca wydłużyła się o 50 proc, czyli ok 1200 mil.

Transport węgla, który trafia do Indii, jest obsługiwany przez największe jednostki tzw. (ang.) „capesize”, które nie mieszczą się w cieśninach i muszą opływać Afrykę w drodze z rosyjskich portów w Europie.

Nadal, największym konsumentem rosyjskiego węgla są Chiny, które importują ok. 22 proc. surowca z Rosji. Chociaż Państwo Środka importuje ogółem coraz mniej, to jednak tani rosyjski węgiel płynie do Chin szerokim strumieniem. W tym roku jego import wzrósł o ok. 3 proc.

Jak wylicza BIMCO, w najbliższych miesiącach popyt na statki typu „panamax” i „supramax”, które zaopatrują chiński rynek w rosyjski węgiel, będzie rósł.

Jednakże w dłuższej perspektywie i ten rynek zbytu dla Rosji może się zamknąć, w miarę jak Chiny będą kontynuować zieloną transformację swojego przemysłu.