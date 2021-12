Europa zużyje dużo węgla. Na rynku widać spore wahania cen

Listopad był kolejnym miesiącem pod znakiem kryzysu energetycznego w Chinach oddziałującego na międzynarodowy rynek węgla. Niepewność spowodowana interwencjami cenowymi rządu Chin, wywoływała gwałtowne ruchy cenowe w szczególności w obszarze Azji-Pacyfiku. Spadek cen, który obserwowany był od połowy października, nastąpił po kilku miesiącach rekordowych wzrostów spowodowanych utrzymującym się niedoborem surowca w Chinach oraz zakłóceniami podaży na rynku zamorskim. Największy wpływ na to miał obowiązujący nieformalny zakaz importu węgla australijskiego do Chin.

Nadal rośnie popyt na energię z węgla

Cena surowca, o parametrach NAR 6 000 kcal/kg według notowania platformy Globalcoal na przestrzeni listopada wzrosła o 20,45 dol/t, i w ostatnim tygodniowym notowaniu w dniu 26 listopada wyniosła 173,23 dol/t.Wzrost cen australijskiego surowca wysokogatunkowego przewyższył znacząco wzrost cen surowca o wysokiej zawartości popiołu, tj. o parametrach NAR 5 500 kcal/kg, którego cena w pierwszym tygodniu miesiąca wyniosła 113,36 dol/t, z powodu oczekiwań, że popyt ze strony części relatywnie mniej wrażliwych na ceny rynków docelowych w północno-wschodniej Azji, zwłaszcza Korei Południowej, może wyraźnie wzrosnąć w nadchodzących miesiącach przez to, że Seul znosi ograniczenia w zimowym wytwarzaniu energii z węgla w celu zrównoważenia niedoborów LNG.Natomiast na obszarze europejskiej części międzynarodowego rynku węgla, ceny surowca podążały trendem przeważającym na całym rynku. Mimo systematycznego spadku w okresie trzech pierwszych tygodni miesiąca, tygodniowy indeks CIF ARA platformy GlobalCoal wzrósł w dniu 26 listopada do 153 dol/t z 133,70 dol/t odnotowanych tydzień wcześniej.Stabilna produkcja energii z węgla w tym regionie, wzmocnienie rynku gazu i zakłócenia dostaw z Rosji, to kluczowe czynniki kształtujące sytuację na ryku europejskim. Przy znaczącej przewadze opłacalności produkcji energii z węgla względem gazu w Niemczech, prognoza na drugi i trzeci kwartał 2022 roku oparta o ceny kontraktów terminowych z 25 listopada, wskazuje, że konsumpcja węgla w Europie pozostanie na wysokim poziomie.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w świetle nadal rosnącego popytu na energię z paliw kopalnych, podczas rozmów klimatycznych COP26 w Glasgow, Chiny oraz Indie wynegocjowały nową poprawkę, by zmienić ostateczne brzmienie porozumienia na "stopniowe zmniejszanie", a nie "wycofywanie" użycia węgla.Chiny i Indie, a także w mniejszym stopniu Indonezja, nadal posiadają ogromne ilości elektrowni węglowych w budowie i w przygotowaniu. Według danych Global Energy Monitor, z łącznej liczby 184,5 GW energii węglowej w budowie, trzy kraje azjatyckie budują 77,5 proc. tych mocy, w tym Chiny aż 96,7 GW.Zobacz także: Trzeba wreszcie pozwolić na prywatne inwestycje w górnictwie