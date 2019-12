Europejskie firmy łączą siły z KGHM i piszą do polskiej minister

Grupa europejskich firm z sektora miedziowego, a w tym KGHM Polska Miedź, zwróciła się do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wsparcie w działaniach na rzecz przywrócenia produkcji hutniczej miedzi oraz dodania górnictwa metali nieżelaznych na listę sektorów objętych systemem rekompensat kosztów pośrednich w ramach IV okresu rozliczeniowego EU ETS, czyli w latach 2021-2030.

Brak kompensacji rosnących kosztów energii elektrycznej jest zagrożeniem dla konkurencyjności europejskiego sektora miedziowego. Branża wskazuje, że w porównaniu do poziomów z 1990 r. europejski przemysł miedziowy zmniejszył jednostkowe zużycie energii o 60 proc., a emisje z produkcji miedzi w Europie są obecnie bardzo niskie i wynoszą zaledwie 0,4 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Zarazem jednak już obecnie zależność UE od importu metali nieżelaznych jest wysoka.- Przedsiębiorstwa europejskie są ponadto światowymi liderami w stosowaniu nowych technologii zwiększających efektywność energetyczną. Stale współpracujemy z wiodącymi europejskimi firmami technologicznymi, jak również z wieloma uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. Rezultaty tej współpracy – wzrost produktywności i poprawa bezpieczeństwa – są ważnymi czynnikami sukcesu naszej branży. Stoimy jednak w obliczu stałego pogłębiania zależności Europy od importu - napisano w liście do minister Jadwigi Emilewicz.- Obecnie ponad 60 proc. wszystkich metali nieżelaznych każdego roku wykorzystywanych w Unii Europejskiej pochodzi z importu. W przypadku niektórych ważnych pierwiastków ziem rzadkich i surowców krytycznych stosunek ten sięga nawet 100 proc.. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat światowa produkcja miedzi wzrosła o 50 proc., to jej poziom w Europie nie wykazał znaczącego wzrostu. Jednocześnie udział Azji w światowej produkcji miedzi wzrósł z 27 proc. w 1990 r. do 61 proc. w 2017 r. Przedstawione fakty i liczby jasno pokazują, jak poważna jest globalna presja wywierana na nasz przemysł - wskazano w liście.Metale nieżelazne są niezbędne m.in. do produkcji urządzeń, które mają odegrać kluczowe role w transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym (baterie dla pojazdów elektrycznych, turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne). W związku z tym spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na te metale, w tym na miedź.- Rodzime produkty sektora metali nieżelaznych mają zasadnicze znaczenie dla technologii niezbędnych do europejskiej transformacji klimatycznej, jakimi są akumulatory pojazdów elektrycznych, turbiny wiatrowe i panele słoneczne. W nadchodzących latach zapotrzebowanie na te metale będzie szybko rosło – według Banku Światowego do 2050 r. o 300 proc. w przypadku produkcji turbin wiatrowych, o 200 proc. w odniesieniu do paneli słonecznych i o 1000 proc. jeśli chodzi o baterie. Jesteśmy głęboko przekonani, że zrównoważone wydobycie, przetwarzanie i recykling są kluczowymi czynnikami transformacji energetycznej naszego kontynentu. Chcemy być częścią tego historycznego procesu, który przyniesie korzyści przyszłym pokoleniom nie tylko w Europie, ale na całym świecie - czytamy w liście.