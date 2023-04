Europosłanki ruszyły na odsiecz polskim kopalniom. Mają propozycję w sprawie metanu

Europosłanki Izabela Kloc i Anna Zalewska zgłosiły poprawki do projektu nowych unijnych przepisów, który zakłada redukcję emisji metanu w kopalniach węgla. Ich zdaniem bez przyjęcia poprawek kopalnie węgla w Polsce mogą być zagrożone.

Chodzi o projekt unijnego rozporządzenia, który ma wprowadzać zakaz emisji metanu do atmosfery w kopalniach od 2025 roku. Zakaz ma objąć kopalnie emitujące powyżej 5 ton metanu na kilotonę wydobytego węgla (w pierwotnym projekcie było to 0,5 tony). W Polsce prawie wszystkie aktywne kopalnie należą do tej grupy.

Polskie europosłanki proponują podwyższenie limitu do 8 ton

Zdaniem Izabela Kloc, projekt może doprowadzić więc do likwidacji kopalń w Polsce. - Zapisy są zbyt restrykcyjne, a Bruksela nie zapewnia środków na inwestycje w nowe technologie - mówi.

Izabela Kloc wraz z Anną Zalewską zgłosiły więc w imieniu europarlamentarnej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów propozycję, aby limit wynosił nie 5 a 8 ton metanu na kilotonę wydobywanego węgla od 1 stycznia 2027 r., a także by te przepisy nie były stosowane wobec kopalni węgla koksowego.

Chcą również, aby te progi stosować rocznie na kopalnię i na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń. Kloc i Zalewska proponują również, aby przepisów rozporządzenia nie stosować również wobec kopalń, które są objęte już planem likwidacji.

Zamiast kar za przekraczanie limitów chcą wprowadzić opłaty

Europosłanki proponują m.in. dodać do projektu zapis, aby w przypadku, gdy państwa członkowskie zamierzały wdrożyć specjalny system zachęt do ograniczania emisji metanu, mogły zamiast kar stosować opłaty jako instrument gwarantujący przestrzeganie przez operatorów przepisów niniejszego rozporządzenia.

- Z moich wstępnych rozmów ze sprawozdawcami projektu nowych przepisów w Parlamencie Europejskim wynika, że jest pewne zrozumienie dla proponowanych przez nas zmian, a przynajmniej dla kierunku tych zmian. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w sprawie nowych regulacji. Przewiduję, że nasze propozycje będą głównym tematem dyskusji - powiedziała Izabela Kloc.

W przyszłym tygodniu w Parlament Europejski w Brukseli ma odbyć się spotkanie sprawozdawców projektu rozporządzenia.