Europosłowie S&D: będziemy pilnować tzw. kompromisu metanowego w toku dalszych prac

Europosłowie Grupy Socjalistów i Demokratów zadeklarowali w czwartek, że w toku dalszych prac legislacyjnych będą pilnować osiągniętego kompromisu dotyczącego tzw. rozporządzenia metanowego, które zakłada m.in. ograniczenie emisji metanu z kopalń.

26 kwietnia komisje środowiska i przemysłu PE poparły kompromisowe poprawki dot. rozporządzenia metanowego. Pierwotny projekt KE założył m.in. znaczne ograniczenie emisji metanu z kopalń. Oznacza to dla nich konieczność dużych inwestycji w technologie jego wychwytywania. Wniosek KE mówił o zakazie uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla emitujących ponad 0,5 tony metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla.

W negocjacjach, których ustalenia zaakceptowały komisje ITRE i ENVI, udało się zwiększyć limit do 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla i ustalić, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń. Zamieniono też kary za łamanie przepisów na opłaty trafiające do budżetu państwa członkowskiego, następnie przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Europoseł Łukasz Kohut podczas czwartkowego briefingu w ramach spotkania Grupy Socjalistów i Demokratów (S&D) w Krakowie ocenił, że osiągnięte porozumienie "jest dobrym kompromisem".

"Unia Europejska na tym polega, że powinniśmy się porozumiewać, powinniśmy rozmawiać i negocjować a nie machać szabelką, jak do tej pory robił polski rząd w sprawie rozporządzenia metanowego" - mówi europoseł.

Jak zaznaczył, kluczowe dla rozporządzenia będą dalsze prace legislacyjne, w tym głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. "Będziemy pilnować i patrzeć na rękę przedstawicielom polskiego rządu i przedstawicielom PiS w PE, bo oni także opowiedzieli się za tym kompromisem w komisjach. Będziemy także patrzyć na ręce polskiemu rządowi w sprawie umowy społecznej dla Śląska" - deklarował.

Niemiecki europoseł Jens Geier, który reprezentował socjaldemokratów w pracach dot. rozporządzenia ocenił, że osiągnięty kompromis "zabezpiecza sektor wydobywczy w Polsce".

Według niego osiągnięte w komisjach porozumienie z jednej strony zabezpiecza polskie interesy, sprzyjając utrzymaniu przemysłu wydobywczego i zabezpieczeniu społecznego na Śląsku, a z drugiej - dąży do obniżania emisji w całej Unii Europejskiej.

Europoseł Marek Balt przypomniał podczas briefingu, że kompromisowy projekt będzie głosowany na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Następnie projekt zostanie przekazany do tzw. trilogu, czyli negocjacji trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.

"Socjaldemokraci byli kluczowi przy tym rozporządzeniu i widzimy, że ten kompromis wypracowany przez nich został poparty przez wszystkie siły polityczne w PE (…). Chcemy, żeby te kompromisy zostały utrzymane na posiedzeniu plenarnym PE, to kluczowe głosowanie dla nas wszystkich" - mówił.

O osiągniętym kompromisie dot. rozporządzenia metanowego podczas briefingu w Krakowie mówili także zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych ze Śląska: OPZZ, śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz Kadry.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz wskazał, że osiągnięty kompromis był bardzo istotny w kontekście umowy społecznej zawartej na Śląsku blisko dwa lata temu i dotyczącej transformacji sektora wydobywczego i całego województwa śląskiego.

"Gdyby rozporządzenie metanowe weszło w takiej wersji, jak zaproponowała KE to niewątpliwie umowę społeczną trzeba by było wrzucić do kosza (…). Ten kompromis daje nadzieje na to, że umowa społeczna będzie realizowana" ocenił.

W ocenie Dariusza Trzcionki z Kadry "dyrektywa metanowa była bardzo niebezpieczna w wersji pierwotnej". "Dzisiaj po procesie negocjacyjnym i kompromisie który został zawarty mamy nadzieję, że sprawa zostanie w trilogu pozytywnie załatwiona w interesie regionu śląskiego i pracowników polskiego górnictwa oraz przemysłu, który współpracuje z polskim górnictwem" - mówił.