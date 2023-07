Fala upałów winduje ceny węgla. Czekają nas rekordowe wzrosty?

Ceny węgla kamiennego energetycznego powinny się kształtować do końca 2023 roku na poziomie oscylującym wokół 100 dolarów za tonę.

Ceny węgla kamiennego energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) wynoszą obecnie około 115 dolarów za tonę.

Jeżeli natomiast chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to obecnie za tonę węgla koksowego australijskiego trzeba zapłacić około 220-230 dolarów.

Na razie rynek węgla koksowego jest dość stabilny.

- Ceny węgla kamiennego energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) wahają się w ostatnich tygodniach w przedziale 90-120 dolarów za tonę. Obecnie wynoszą one około 115 dolarów za tonę - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Zatem mamy do czynienia z wahaniami na poziomie 20-30 dolarów. To bierze się między innymi z warunków pogodowych. Fala upałów w Europie powoduje, że zwiększyła się konsumpcja energii. A za tym poszły nieco w górę ceny węgla kamiennego energetycznego.

Kiedy robi się cieplej, to obserwujemy zwyżki cen węgla energetycznego

Zatem, kiedy robi się cieplej, to obserwujemy zwyżki cen węgla energetycznego. Natomiast na niekorzyść węgla energetycznego wpływa to, że uwzględniając ślad węglowy, jest on obecnie droższy od gazu o 15-20 proc.

- W Europie magazyny z gazem są wypełnione w ponad 80 procentach. Gazu nie brakuje teraz na rynku, jest on dostępny. I jeżeli nie dojdzie do jakichś nagłych skoków temperatury, to ceny gazu raczej mają ograniczony potencjał wzrostu - ocenia Jakub Szkopek.

Generalnie na rynku węgla nie brakuje. Australia zwiększyła eksport surowca, a Chiny czy Indie zwiększają wydobycie u siebie. Poza tym Chiny oraz Indie nabywają tańszy węgiel z Rosji.

- Ceny węgla kamiennego energetycznego powinny się kształtować do końca 2023 roku na poziomie oscylującym wokół 100 dolarów za tonę - zaznacza Jakub Szkopek. - Jeżeli natomiast chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to obecnie za tonę węgla koksowego australijskiego trzeba zapłacić około 220-230 dolarów. Mamy teraz do czynienia z wysokim eksportem węgla koksowego z Australii. Tego węgla nie brakuje na rynkach. A jeżeli w Chinach zmniejszono by produkcję stali, to popyt na węgiel koksowy również by się osłabił - dodaje Jakub Szkopek.

Osłabienie popytu na stal ze strony sektora budowlanego także przekłada się na niższe zapotrzebowanie na węgiel koksowy

Na razie rynek węgla koksowego jest dość stabilny. W Europie w sektorze stalowym panują obecnie raczej minorowe nastroje, a osłabienie popytu na stal ze strony sektora budowlanego także przekłada się na niższe zapotrzebowanie na węgiel koksowy.

- Warto zwrócić uwagę, że po spadkach cen stali marże producentów wielkopiecowych w Europie praktycznie szorują po dnie - mówi Jakub Szkopek.

- Mówienie o tym, jak będą się kształtować ceny węgla w kolejnych miesiącach, to trochę takie wróżenie z fusów - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, geolog górniczy.

- Na pewno na ceny węgla kamiennego energetycznego będzie miała wpływ pogoda. Jestem dobrej myśli, że układ cenowy będzie korzystny dla górnictwa - zaznacza prof. Probierz. - Jeżeli chodzi o ceny węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, to mogą one nieco pójść w górę. Także z uwagi na zapotrzebowanie na stal ze strony przemysłu zbrojeniowego - ocenia prof. Krystian Probierz.