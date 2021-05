Famur buduje segment odnawialnych źródeł energii

Grupa Famur odczuła pandemię COVID-19, która wraz z przeciągającymi się negocjacjami rządu ze stroną społeczną w sprawie planowanego wygaszania kopalń węgla energetycznego negatywnie wpływała na decyzje inwestycyjne zakładów wydobywczych. Przychody producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, transportu i energetyki za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniosły 274 mln zł i zanotowały spadek o 20 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dywersyfikacja biznesu

- Nadal obserwujemy ograniczanie inwestycji przez kontrahentów Grupy oraz przesunięcia terminów realizacji umów już zawartych. Przykładem jest m.in. kontrakt z grudnia 2020 roku na dostawę maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład UK Kolmar. Pierwotny termin realizacji ustalony na czwarty kwartał 2021 roku został przez zamawiającego przesunięty o minimum 6 miesięcy na skutek trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ostatecznie kontrakt nie przeszedł w fazę realizacji, choć nie można wykluczyć jego realizacji w przyszłości na nowo uzgodnionych warunkach kontraktowych – komentuje Mirosław Bendzera.Wypracowana za pierwszy kwartał 2021 roku EBITDA wyniosła 91 mln zł, co wraz z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym, przełożyło się na 91 mln zł gotówkowych przepływów operacyjnych. Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł. Spadek zysku operacyjnego, a także wyniku EBITDA za okres trzech miesięcy 2021 roku o 18 mln zł względem okresu porównywalnego 2020 roku był konsekwencją niższego zysku brutto na sprzedaży, częściowo skompensowanego niższymi kosztami sprzedaży oraz ogólnego zarządu i pozostałymi kosztami operacyjnymi.W kolejnych kwartałach Grupa będzie uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji wywołany utrzymującą się falą pandemii, a także zmiany otoczenia gospodarczego, odpowiednio dostosowując swoje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, stabilnego dostarczania usług i produktów kontrahentom oraz minimalizacji ryzyka zaburzenia działalności operacyjnej – informuje Famur.Jak zwraca uwagę zarząd firmy, strukturalne zmiany na rynku węgla energetycznego, a w szczególności przyspieszanie tempa transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek zarówno w kraju, jak i na rynkach globalnych znacząco wpływają również na rewizję założeń, ryzyka i oczekiwanych korzyści związanych z ekspansją, m.in. w kierunku produkcji dla sektora górnictwa skał twardych (HRM).Famur w kolejnych kwartałach zamierza dążyć do wykorzystania transformacji energetycznej Polski dla dalszego rozwoju i dywersyfikacji swojej działalności. Liczy na wsparcie ze strony TDJ, jako stabilnego i długoterminowego inwestora.„Grupa ma unikalną pozycję do rozwoju w nowych obszarach i dostosowywania profilu swojej działalności do otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu. W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa podejmowała konkretne działania w tym zakresie, które obejmowały m.in. inicjatywy w ramach podpisanego z TDJ listu intencyjnego w zakresie wspólnej inwestycji i budowy zasobów w perspektywicznym obszarze PV. Ten etap rozpoczyna potencjalne zaangażowanie Grupy Famur w budowę segmentu OZE” – informuje zarząd firmy.Grupa Famur jest producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia około 2,5 tys. pracowników, w tym około 400 inżynierów i projektantów, w 5 zakładach produkcyjnych. Grupa współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) przy inwestycjach w modernizację sektora górniczego i energetycznego. Spółka notowana jest na GPW od 2006 roku. Dominującym akcjonariuszem spółki jest TDJ.