Famur notuje słabsze półrocze, ale ma duży kontrakt w USA

Przychody grupy kapitałowej Famuru w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów.

Łączna wartość pozyskanych zamówień z sektora górniczego w 2 kwartale 2021 to 135 mln zł, z kolei ok. 200 mln zł to zaangażowanie finansowe (na 30.06.2021) Grupy w rozwój segmentu PV (zakup projektów, udzielone pożyczki do spółek celowych, poniesione koszty na budowę farm PV). Grupa w najbliższym czasie planuje również pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój segmentu PV w oparciu o dostępne produkty i instrumenty finansowe dedykowane dla tego obszaru.- Zgodnie z przedstawioną w maju br. aktualizacją kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy Famur w sektorze OZE, m.in. poprzez rozwój nowych kompetencji w obszarze kogeneracji, magazynowania energii, technologii SmartGrid oraz HVAC - wskazuje Bendzera. - Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych utrzymujemy silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych oraz na bieżąco analizujemy sytuację zarówno na rodzimym, jak i zagranicznym rynku, dostosowując i optymalizując działania Grupy do zmieniającego się otoczenia - tłumaczy Mirosław Bendzera.