Famur notuje spory spadek zysku netto

Grupa kapitałowa Famur III kwartale 2021 roku zanotowała spadek przychodów i zysku netto względem analogicznego czasu rok wcześniej. Firma, znana przede wszystkim z produkcji maszyn i urządzeń górniczych, deklaruje dalsze inwestycje w zieloną transformację.

Intensywne działania dywersyfikujące

- Dynamika zamówień na urządzenia górnicze oferowane przez Grupę Famur, w dużym stopniu wynika z obecnych oraz oczekiwanych globalnych trendów związanych w szczególności z cenami węgla oraz innych surowców energetycznych - wskazuje Bendzera. - Niespotykane od lat poziomy cen węgla oraz trwające zagrożenie epidemiologiczne wpływały na kształtowanie się decyzji inwestycyjnych w sektorze wydobywczym w omawianym okresie. O ile w pierwszym półroczu 2021 roku z powodu wciąż zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej oraz trwającej pandemii przedsiębiorstwa wydobywcze nadal ograniczały lub przesuwały o kolejne miesiące wcześniej zaplanowane inwestycje, koncentrując się na zamówieniach w ramach szeroko rozumianej działalności posprzedażowej, o tyle w trzecim kwartale nastąpiło znacznie odczuwalne odbicie i poprawa sentymentu inwestycyjnego szczególnie na rynkach zagranicznych, co widoczne jest we wzroście zapytań ofertowych z krajów, w których działa Grupa Famur, m. in. z Rosji, Chin, USA, Turcji czy Meksyku - dodaje Mirosław Bendzera.Grupa odnotowała ok. 340 mln zł z pozyskanych zamówień w trzecim kwartale 2021 r., co jest istotnym wzrostem względem 135 ml zł w drugim kwartale br. i 109 mln zł w pierwszym kwartale br. To pozwoliło zwiększyć wartość łącznego portfela zamówień (rozumianego jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2021 roku do ok. 720 mln zł, względem ok. 530 mln zł na koniec czerwca 2021.W kolejnych kwartałach Grupa będzie w dalszym ciągu budować pozycję w sektorze OZE. Poza rozwijanym już obszarem fotowoltaiki Famur planuje skupiać się na zdefiniowanych sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą efektywnie skorzystać na przyspieszającej transformacji energetycznej, oraz podejmować intensywne działania dywersyfikacyjne, jednocześnie mamy na celu utrzymanie silnej pozycji na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych.- Zgodnie z przedstawioną w maju br. aktualizacją kierunków strategicznych, zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy Famur w sektorze OZE - zaznacza Bendzera. - Poza rozwijanym już obszarem PV planujemy skupiać się na zdefiniowanych sektorach o największym potencjale wzrostu, które w naszej ocenie mogą efektywnie skorzystać na przyspieszającej transformacji energetycznej. W ich ramach wydzieliliśmy najbardziej interesujące nas obszary pod kątem potencjalnych M&A, takich jak m.in.: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, magazynowanie energii, HVAC, kogeneracja, przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (Smart metering) oraz inteligentne sieci (Smart Grid) - mówi Mirosław Bendzera.Zobacz także: Właściciel prywatnej kopalni zaciera ręce. Chce zwiększyć zatrudnienie