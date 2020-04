Famur odczuwa już skutki koronawirusa. Problemy mają kontrahenci

Famur zapewnia, że jak na razie, jego działalność nie została znacząco zakłócona w wyniku pandemii Covid-19. To się może zmienić wkrótce, ponieważ jeden z najważniejszych klientów ogłosił wystąpienie siły wyższej, co może skutkować ograniczeniem inwestycji, a inny ważny kontrahent ma kłopoty z bieżącym regulowaniem należności.

Spodziewany spadek inwestycji

Analiza kosztów i zwolnienia

Zaburzenia w realizacji kontraktów

- Biorąc pod uwagę ogólną sytuację rynkową i pojawiające się w domenie publicznej informacje ze strony kontrahentów o rozważanej przez podmioty branżowe rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji można spodziewać się, że ich poziom będzie ulegał ograniczeniu - zaznacza Famur.Władze firmy zwróciły uwagę, że dodatkowo zmniejszone wydobycie oraz zmiana organizacji pracy u głównych kontrahentów Famuru na skutek pandemii Covid-19 może przekładać się na obniżenie przychodów firmy m. in. z tytułu dzierżaw oraz usług serwisowych (rynek aftermarket).Jak poinformował Famur, 2 kwietnia 2020 roku jeden z jego głównych kontrahentów, którego udział w sprzedaży grupy Famur za rok 2019 wyniósł ok 22 proc., ogłosił wystąpienie w swojej spółce stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie. Famur nie poinformował wprost o kogo chodzi. Komunikat o stanie siły wyższej podała jednak Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).W związku z dużym poziomem ogólności komunikatu, Famur zwróci się do JSW o wskazanie, czy ogłoszony przez niego stan siły wyższej może wpływać na wzajemne zobowiązania kontraktowe, a jeśli tak to w jaki sposób i na jakiej podstawie.- Potencjalna skala spadku przychodów krajowych i z eksportu (dostawy, dzierżawy i aftermarket) z powyższych przyczyn może obniżyć łączne przychody Famuru w roku 2020 o ok 16 proc. względem wstępnie zakładanych przychodów na rok 2020 sprzed wystąpienia pandemii Covid-19 - przyznał Famur.W celu dostosowania struktury kosztów do oczekiwanych potrzeb rynkowych wynikających z ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i sytuacji na rynku węgla, na które nałożyły się problemy związane z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Famur rozpoczął na początku roku 2020 analizę kosztów, w tym struktury zatrudnienia w obszarze centralnych funkcji wsparcia.W dniu 13 marca 2020 r. powiadomiono stronę społeczną o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 84 etaty w obszarze centralnych funkcji wsparcia, względem 2 622 przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. w firmie. Po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur związanych ze zwolnieniami grupowymi, z końcem marca 2020 r. firma rozpoczęła wręczanie wypowiedzeń.Dążąc do ograniczania kosztów działalności, a także uwzględniając postulaty od niektórych pracowników dotyczące ich obaw o stan zdrowia, Famur, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, zmienił organizację działalności operacyjnej i wprowadził w wybranych oddziałach przerwę urlopową w okresie 6-10 kwietnia 2020 r.W celu minimalizacji ryzyka nieterminowego lub braku spływu należności firma wprowadziła wzmożoną analizę płynności i również w tym obszarze nie odnotowano istotnych odchyleń od stanu sprzed wystąpienia pandemii Covid-19.- Pojawiło się jednak ryzyko ewentualnych opóźnień w spłacie wymaganych należności od jednego z istotnych kontrahentów krajowych (udział w obrotach grupy za 2019 rok wyniósł ok 24 proc). Ze względu na znaczący udział wszystkich należności od tego kontrahenta, które na dzień sporządzenia raportu w znaczącej części nie są jeszcze wymagalne - czytamy w komunikacie. Prawdopodobnie chodzi tutaj o Polską Grupę Górniczą (PGG).Famur zapewnia, że monitoruje to ryzyko i pozostaje w stałym kontakcie z kontrahentem. Deklaruje też, że w razie stwierdzenia znaczącego pogorszenia się jakości tych należności i przez to znaczącego wpływu na fundamenty firmy, niezwłocznie poinformuje o tym rynek.Firma pozostaje również w stałym kontakcie z instytucjami finansującymi jego działalność i dotychczas nie została zgłoszona z ich strony żadna chęć zmiany istniejących warunków umów czy postawienie ich w stan wymagalności.W całej grupie kapitałowej zarejestrowano trzy zgłoszenia (jedno ze spółki zależnej oraz dwa ze spółki stowarzyszonej) o zaburzeniach w realizacji trzech niezależnych kontraktów na rynkach zagranicznych (Francja, Holandia i Bułgaria) bezpośrednio związane z wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 ograniczeniami w funkcjonowania kopalń (Francja, Bułgaria), gdzie realizowane są kontrakty, a także ograniczeniami w przemieszczaniu się transgranicznym osób (Holandia).Ponadto zaburzenia w realizacji końcowego etapu (tj. montażu) występują w kontrakcie, realizowanym przez Famur na rynku chińskim, które ze względu na czas i okoliczności ich wystąpienia również należy łączyć w pośredni sposób z panującą globalnie pandemią.Zaznaczono jednak, że obecnie brak jest wystarczających przesłanek świadczących o tym, że wpływ powyższych przypadków związanych z realizowanymi kontraktami na bieżącą lub przyszła sytuację grupy kapitałowej Famuru może mieć charakter istotny.- Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój zagrożenia związanego z pandemią Covid-19 i jej potencjalny wpływ na rynki, na których działa grupa Famur, a w konsekwencji na sytuację operacyjną spółki - podkreślono w komunikacie.