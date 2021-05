Famur podąża w stronę zielonej energii

Przyjęte przez zarząd oraz radę nadzorczą nowe kierunki strategiczne zakładają transformację Grupy Famur w kierunku holdingu inwestującego w zielone projekty, a także inne perspektywiczne branże przemysłowe. Najpierw Famur zamierza zbudować swoją pozycję w segmencie fotowoltaiki.

Nowe perspektywiczne kierunki

- Polityka TDJ zawsze była konserwatywna w spółkach zależnych i taką politykę chcemy zachować - wskazał Tomasz Domogała. - Zakładaliśmy w przypadku Famuru, że dług netto do EBITDA nigdy nie przekroczy 2,0x, ten poziom był dostosowany do branży, w której Famur funkcjonował i na dzisiaj tę politykę zadłużenia podtrzymujemy - zaznaczył Domogała.Nowe kierunki strategiczne Famuru to skoncentrowanie się na najbardziej rentownych i stabilnych obszarach produktowych z obszaru aktywów górniczych oraz dostosowywanie struktury aktywów operacyjnych zgodnie z kierunkiem transformacji energetycznej Polski. Przy tym Famur - jako uznany na rynku polskim i międzynarodowym producent maszyn dla sektora wydobywczego - zakłada, że szacowany udział przychodów grupy powiązanych z sektorem węgla energetycznego powinien spaść w roku 2024 poniżej 30 proc.Nowe kierunki strategii obejmują rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Spółka zamierza szukać atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanym z OZE oraz w innych perspektywicznych branżach przemysłowych. Wejście grupy Famur w nowe sektory i szybkie osiągnięcie skali działania będzie wspierane poprzez współpracę z Grupą TDJ, głównego inwestora w Famurze.Famur i TDJ podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą współpracy w obszarze fotowoltaiki. Obydwie spółki chcą realizować projekty fotowoltaicznych farm wielkoskalowych (elektrownie solarne) oraz instalacji PV średniej wielkości - dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw.Umowa przewiduje utworzenie spółki Famur Solar i zasilenie jej wkładem pieniężnym w wysokości 70 mln zł, w proporcji 51 proc. Famur i 49 proc. TDJ. Pełną władzę korporacyjną nad nową spółką będzie miał Famur. Umowa zakłada też zbycie przez TDJ i Famur na rzecz funduszu zarządzającego portfelem projektów PV posiadanych projektów PV oraz kolejnych nabytych w przyszłości.