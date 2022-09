Famur rozszerza współpracę z Energą Wytwarzanie w zakresie OZE

Grupa Famur i Energa Wytwarzanie podpisały umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych.

Spółka zależna Energi z grupy Orlen dostosowuje się do obecnych wyzwań, związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych.

To kolejny alians Famuru z ważnym uczestnikiem rynku OZE.

Grupa Famur ma za sobą pierwsze działania realizowane z podmiotami Energi. Dotyczyły one remontów przekładni turbin farmy wiatrowej Karścino, należącej do Energa Wytwarzanie.

Famur produkuje na rzecz Energi Wytwarzanie m.in. części zastępcze pozwalające zapewnić utrzymanie ciągłości pracy turbin wiatrowych farmy Karścino

- Umowa z Energą Wytwarzanie, jednym z najbardziej doświadczonych w naszym kraju podmiotów działających w segmencie energetyki wiatrowej, to kolejny krok w realizacji naszych planów związanych z rozszerzeniem oferty Famuru dla rynku OZE - mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

- Umowa to pokłosie niedawno nawiązanej współpracy, która dotyczyła remontów przekładni turbin farmy wiatrowej Karścino. Cieszy nas fakt, że kolejny uznany gracz docenia nasze kompetencje w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego - dodaje.

Podpisanie obecnej umowy jest kontynuacją współpracy ogłoszonej w lipcu 2022 roku. Zapewni ona Enerdze Wytwarzanie dostęp zarówno do potencjału technicznego Famuru, jak również stabilnych dostawy alternatywnych urządzeń i części zastępczych tam, gdzie niemożliwe będzie odtworzenie używanych elementów.

Famur będzie dążyć do osiągnięcia, do końca 2024 roku, ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym

- Z roku na rok źródła zeroemisyjne, którymi zarządza Energa Wytwarzanie, produkują coraz więcej energii elektrycznej - mówi Piotr Meler, prezes zarządu Energa Wytwarzanie.

- Koszty dotyczące infrastruktury to nie tylko budowa odnawialnych źródeł, ale również koszty operacyjne pozwalające utrzymać urządzenia wytwórcze w optymalnym stanie technicznym i dostępności - dodaje.

I wskazuje, że ma to szczególne znaczenie w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na zieloną energię i realizację strategii Orlen2030, w którą wpisany jest główny obszar rozwoju, czyli energetyka i dążenie do zeroemisyjności netto.

- Jako spółka posiadająca znaczące zasoby źródeł OZE, jesteśmy zainteresowani współpracą z profesjonalnymi partnerami, którzy zapewnią nam dostawy niezbędnych komponentów i będą wsparciem przy wszelakich pracach serwisowych - podkreśla Meler.

Ogłoszona w maju 2021 roku strategia Zielonej Transformacji Grupy Famur zakłada, że firma będzie dążyć do osiągnięcia, do końca 2024 roku, ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Famur chce wykorzystać ponad stuletnie doświadczenie, know-how i potencjał, aby stać się ważnym uczestnikiem rynku OZE.