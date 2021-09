Famur rozważa emisję "zielonych" obligacji o wartości do 1 mld zł

Grupa Famur, która w maju br. ogłosiła strategię tzw. zielonej transformacji, rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł. W piątek firma zawarła umowę programową w tej sprawie z Santander Bank Polska, Bankiem Pekao oraz Domem Maklerskim BOŚ - podał Famur.

Podpisana umowa dotycząca emisji obligacji jest kontynuacją modyfikacji kierunków strategicznych i ich dostosowania do zmian w otoczeniu zewnętrznym, mających na celu przekształcenie Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację.

Ostateczna decyzja spółki o emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta w formie odpowiedniej uchwały zarządu firmy.

Środki z ewentualnej emisji trafią m.in. na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które zgodnie z kryteriami określonymi w tzw. Green Bond Framework będą zakwalifikowane jako "zielone" projekty.

"Dzięki umowie spółka będzie mogła podjąć decyzję o wielokrotnym przeprowadzeniu emisji obligacji - w tym tzw. zielonych - w ramach Programu Emisji Obligacji, stawiając tym samym kolejny krok w kierunku zielonej transformacji i czyniąc wkład w zrównoważony rozwój. Emisja obligacji jest nieograniczona i nie przekroczy maksymalnej kwoty programu 1 mld zł" - poinformował Famur.

W maju br. Grupa Famur, wyspecjalizowana obecnie przede wszystkim w produkcji maszyn dla górnictwa, ogłosiła kierunki rozwoju, zgodnie z którymi do końca 2024 roku co najmniej 70 proc. jej przychodów ma pochodzić spoza sektora węgla energetycznego. We współpracy ze swoim właścicielem, spółką TDJ, i Projekt Solartechnik, Famur chce m.in. rozwijać fotowoltaikę, stając się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego.

"Podpisując umowę programową, dajemy sobie możliwość wyemitowania zielonych obligacji, zyskując tym samym opcje finansowania zrównoważonych inwestycji, które przynoszą korzyści dla środowiska i sprzyjają realizacji celu wyznaczonego przez Grupę, którym jest osiągnięcie do 2024 r. ok. 70 proc. przychodów pochodzących z obszarów niezwiązanych z węglem energetycznym - w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki" - skomentował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Obligacje w ramach programu emisji - jeżeli zapadną decyzje o jego uruchomieniu - będą emitowane z terminami zapadalności od 3 lat do 10 lat i będą obligacjami niezabezpieczonymi.

Grupa Famur posiada obecnie ponad 130 MW farm w budowie, a dodatkowo pozyskała 103 MW łącznej mocy w aukcji OZE z czerwca br. Łącznie Grupa ma ponad 1,2 GW szacowanej mocy projektów na różnym etapie rozwoju, w tym prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku.

Grupa Famur jest holdingiem dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Długoterminowym celem Grupy jest "wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego". Dominującym akcjonariuszem notowanej na warszawskiej giełdzie spółki jest firma TDJ.