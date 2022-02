Famur rozwija nowoczesne technologie i stawia na wirtualną rzeczywistość

Famur, podążając za trendami Przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu.

Zdalna obsługa procesów

Okulary posiadają wbudowany wyświetlacz OLED, wysokiej klasy kamerę 4K ze stabilizacją obrazu i autofocusem dla szybszego skanowania i szerszego kąta obserwacji, potrójną redukcję szumów mikrofonu i głośniki o dużym natężeniu dźwięku, co umożliwia pracę w pomieszczeniach nawet przy wysokim poziomie hałasu.- W przypadku, gdy wystąpi potrzeba wsparcia serwisu pracującego przy maszynie, pracownik serwisu może za pośrednictwem okularów nawiązać łączność z inżynierami przebywającymi w siedzibie firmy, którzy obserwując sytuację z jego perspektywy mogą w czasie rzeczywistym udzielać pełnego wsparcia technicznego, a ekspert, widząc urządzenie oczyma użytkownika, jest w stanie określić, jakie czynności serwisowe należy wykonać. W najbliższym czasie będziemy dalej rozwijać potencjał oferowany przez technologie będące na wyposażeniu sali SIGMA - mówi Grzegorz Marcinkowski.Obsługą systemu oraz prowadzeniem szkoleń zajmuje się obecnie ośmiu wykwalifikowanych specjalistów z różnych zakresów działalności Grupy Famur.- Sala SIGMA w szczególny sposób rozszerza ofertę skierowaną do naszych klientów, a zdalna obsługa procesów pozwala w znacznym stopniu zwiększyć efektywność działań poprzez m.in. skrócenie czasu wykonywanych czynności serwisowych. Za pomocą sali SIGMA realizowane są połączenia z serwisami zagranicznymi, które wspierają klientów w zakresie obsługi serwisowej czy naprawy urządzeń. To istotna optymalizacja, bowiem zdarzały się sytuacje, w których sam dojazd z kraju na miejsce pracy naszych maszyn zajmował kilka dni. Funkcjonalność nowej sali podnosi jakość obsługi klientów i pozwala na szybkie udzielnie pomocy naszym partnerom - podsumowuje Grzegorz Marcinkowski.Grupa Famur jest holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Długoterminowym celem Grupy Famur jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego.