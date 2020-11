Famur stracił połowę przychodów

Przychody Grupy Famur za 9 miesięcy 2020 roku wyniosły 821 mln zł i zanotowały spadek o 49 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 155 mln zł. W samym trzecim kwartale 2020 nastąpił spadek przychodów o 60 proc. do poziomu 254 mln zł rok do roku. - Po wyjątkowo pełnym wyzwań drugim kwartale, trzeci kwartał 2020 roku przyniósł względną stabilizację funkcjonowania sektora, jednak na zauważalnie niższych poziomach przychodowych w porównaniu do roku poprzedniego - mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

W kolejnych kwartałach można oczekiwać rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej się nadal trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego.

A także kryzysu Covid-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górnictwa.

Famur na bieżąco dostosowuje swoje struktury do tego, co dzieje się na rynku.