Famur z kolejnym kontraktem w Indonezji

Firma Famur, czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz Gerbang Daya Mandiri PT podpisały umowę na dostawę urządzeń wydobywczych do kopalni w Indonezji, o wartości ok. 10 mln euro, co stanowi równowartość ok. 46 mln zł. Kontrakt jest kontynuacją współpracy, którą obydwa podmioty rozpoczęły w 2019 roku.