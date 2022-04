Famur zamierza dopasować się do zmian otoczenia gospodarczego

W oparciu o przedstawioną w maju ubiegłego roku aktualizację kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję grupy Famur w sektorze OZE oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację - zaznacza Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

Projekty dla eksploatacji surowców strategicznych

Poza rozwijanym obszarem PV Famur planuje skupiać się na sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą odnosić korzyści w ramach transformacji energetycznej. Spółka zdefiniowała obszary priorytetowe pod kątem potencjalnych fuzji i przejęć, są to energetyka wiatrowa (offshore & onshore), magazyny energii, HVAC, kogeneracja (CHP), przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (smart metering), inteligentne sieci (smart grid) oraz szeroko pojęta elektromobilność.Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych Famur utrzymuje silną pozycję na globalnym rynku maszyn i urządzeń górniczych. Na poziom wyników w tym segmencie osiągniętych przez firmę w 2021 roku rzutował proces polityki dekarbonizacyjnej oraz mierzenie się z wpływem, jaki pandemia COVID-19 stale wywiera na globalną gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw.Od początku 2021 roku sytuacja rynkowa w segmentach związanych z przemysłem wydobywczym charakteryzowała się znaczącym odbiciem cen węgla na rynkach światowych. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie we wzroście zapytań ofertowych z rynków zagranicznych.Dzięki temu w 2021 roku grupa Famur pozyskała nowe zamówienia na dostawy sprzętu z tradycyjnych rynków zagranicznych. Jednocześnie grupa rozwija się na nowych rynkach: podpisała kolejną umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus na rynek chiński, kontrakt na dostawy maszyn dla odbiorcy z Indonezji, jak również zawarła umowę na rynek USA na dostawę obudowy zmechanizowanej o wartości ok. 28 mln dolarów (ok. 111 mln zł) dla kopalni węgla koksowego. Łącznie udział przychodów firmy z rynków zagranicznych wyniósł w 2021 roku 34 proc.Aktywność komercyjna w tym segmencie pozwoliła spółce na pozyskanie w 2021 roku nowych zamówień zarówno z kraju, jak i z zagranicy na kwotę ok. 950 mln zł. W czwartym kwartale 2021 roku łączna wartość pozyskanych zamówień wyniosła 367 mln zł.W segmencie maszyn górniczych grupa prowadzi projekty rozwojowe ze szczególnym ukierunkowaniem na dostawy nowoczesnych technologii przeznaczonych do eksploatacji surowców strategicznych, np. węgla koksowego czy soli potasowych.W trakcie konferencji wynikowej 12 kwietnia prezes Famuru zwrócił między innymi uwagę na sytuację na krajowym rynku węgla i na to, że będzie zmierzanie ku zwiększeniu podaży węgla przez rodzimych producentów. Aby zwiększyć moce wydobywcze, potrzebne będzie intensywne przygotowywanie nowych frontów wydobywczych.Famur, podążając za trendami przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu.W ramach tego działania została opracowana i wdrożona koncepcja stworzenia innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). To idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining.Sala umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala na prowadzenie analizy parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Sala funkcjonuje od września 2021 roku w katowickiej siedzibie grupy Famur. Jej wyposażenie umożliwia optymalizację obsługi serwisowej poprzez sprawną diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z różnych gałęzi przemysłu.Grupa Famur jest holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Długoterminowym celem grupy jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego. Famur jest notowany na GPW od 2006 roku. Dominującym akcjonariuszem spółki jest TDJ.Zobacz także: Producent maszyn górniczych zarobił, mimo odpisów