Famur zwiększa limit dla fotowoltaiki do pół miliarda złotych

Producent maszyn i urządzeń górniczych, firma Famur, poinformował o podpisaniu aneksu do do umowy inwestycyjnej między jego spółką zależną – TDJ i Maciejem Marcjanikiem zwiększającego limit inwestycji w segment fotowoltaiki do pół miliarda złotych.

Famur, TDJ oraz Maciej Marcjanik uzgodnili podniesienie wielkości limitu finansowania dla segmentu fotowoltaiki w grupie Famur do maksymalnie 500 mln zł.

Zawarta w maju bazowa umowa inwestycyjna przewidywała utworzenie spółki Famur Solar.

Umowa ma pozwolić grupie Famurowi na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV