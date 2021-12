Famur zwiększa zaangażowanie w OZE. Rynku maszyn i urządzeń górniczych nie odpuszcza

Famur rozwija swoje zaangażowanie w odnawialne źródła energii, a przy tym nie zamierza odpuszczać na odcinku maszyn i urządzeń dedykowanych branży wydobywczej. Chodzi tu bowiem o kompetencje, które budowano przez kilka dekad. W przyszłości istotny będzie między innymi rozwój technologii wydobywczych ukierunkowanych na eksploatację złóż węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, który znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych.

Z myślą o rynkach zagranicznych

W kolejnych kwartałach Grupa będzie w dalszym ciągu konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze OZE. Poza rozwijanym już obszarem PV, Famur chce koncentrować się na zdefiniowanych sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą efektywnie skorzystać na przyspieszającej transformacji energetycznej oraz podejmować intensywne działania dywersyfikacyjne.- Zgodnie z przedstawioną w maju 2021 roku aktualizacją kierunków strategicznych, zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy Famur w sektorze OZE - zaznacza prezes Bendzera. Poza rozwijanym już obszarem PV planujemy skupiać się na zdefiniowanych sektorach o największym potencjale wzrostu, które w naszej ocenie mogą efektywnie skorzystać na przyspieszającej transformacji energetycznej. W ich ramach wydzieliliśmy najbardziej interesujące nas obszary pod kątem potencjalnych M&A, takich jak m.in.: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, magazynowanie energii, HVAC, kogeneracja, przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (smart metering) oraz inteligentne sieci (smart grid) - podkreśla Mirosław Bendzera.Warto zaznaczyć, że 5 listopada 2021 roku Famur sfinalizował umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla kontrahenta w Chinach. Wartość umowy wynosi blisko 15 mln euro tj. ok. 68 mln zł.Podpisana umowa między Famurem a chińskim kontrahentem przewiduje dostawę zaawansowanego technologicznie zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego. Kontrakt z chińskim partnerem to kolejna umowa Grupy na tamtejszym rynku, która dowodzi wysokiej jakości współpracy w obszarze serwisu i specjalistycznego doradztwa Grupy Famur. To już drugi kontrakt Grupy Famur na dostarczenie urządzeń klasy Mikrus do Chin. Chiny to ważny rynek, bowiem chodzi o największego producenta węgla na świecie.Kompleks Mikrus jest innowacyjnym systemem oferowanym przez Grupę Famur do eksploatacji tzw. cienkich pokładów. Składa się z głowicy urabiająco-ładującej, która przemieszcza się wzdłuż ociosu węglowego przy pomocy systemu cięgnowego, który napędzany jest elektrycznymi silnikami zasilanymi z przemienników częstotliwości umieszczonych w chodnikach.Głowica współpracuje z przenośnikiem ścianowym i sekcjami obudowy zmechanizowanej, tworząc zautomatyzowany kompleks wydobywczy. Urządzenie posiada nowoczesny system sterowania, co jest ważne ze względu na zastosowanie w nawet bardzo trudnych warunkach w kopalniach. System umożliwia pełną automatyzację pracy kompleksu i tym samym skutecznie podnosi bezpieczeństwo pracy obsługujących go górników.Famur rozwija swoje zaangażowanie w odnawialne źródła energii i nie zamierza przy tym odpuszczać na odcinku maszyn i urządzeń dedykowanych branży wydobywczej. Chodzi tu bowiem o kompetencje, które budowano przez kilka dekad. Produkty Famuru od lat są uznaną marką na zagranicznych rynkach. W przyszłości istotny będzie między innymi rozwój technologii wydobywczych ukierunkowanych na eksploatację złóż węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, który znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych.Famur zamierza zachować odpowiedni udział w części związanej z sektorem górniczym przy jednoczesnym budowaniu kompetencji w nowych obszarach, które będą wyznaczały firmie nowy kierunek rozwojowy. W przypadku Famuru są nim zielone technologie.Czytaj również: Firmy okołogórnicze będą się zmieniać. Wydobycie surowców to nadal dobry biznes