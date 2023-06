Fasing dostarczy łańcuchy do Chin

16 czerwca 2023 roku zostały podpisane umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing Mining Equipment and Tools Co., Ltd. z Chin, na łączną wartość 34.383.235,76 CNY (juanów), czyli 19,7 mln zł.

Przedmiotem umów jest dostawa łańcuchów, która będzie odbywała się partiami w terminach od 31 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od 9 lutego 2023 roku 16 czerwca br., włączając powyższe umowy, wynosi łącznie 38 897 124,73 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy i ogniwa złączne.

Grupa Kapitałowa Fasing jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego, drzewnego i innych sektorów, gdzie stosuje się łańcuchy techniczne.