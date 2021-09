Fasing zostaje na giełdzie. Fiasko wezwania wywołało euforię inwestorów

Fiaskiem zakończyło się wezwanie spółki Karbon 2 na sprzedaż akcji Fasing. Karbon 2 chciał kupić 39,88 proc. akcji a skupił zaledwie 0,22 proc. Fiasko nie jest zaskoczeniem, ponieważ od chwili wezwania cena za jedną akcję była wyraźnie wyższa niż cena oferowana przez Karbon 2.

Łańcuchowy potentat

- Po pierwsze, to projekt na 130 mln zł dotyczący modernizacji kuźni w kierunku pozagórniczym. Posiadamy tradycyjną kuźnię matrycową, gdzie robiliśmy do tej pory wyroby dla górnictwa. Aby być bardziej wydajnym i konkurencyjnym, musimy wyposażyć nasz park maszynowy w prasy. Widzimy, że produkcja ma przyszłość - w Europie Zachodniej wiele firm się pozamykało, a wyroby są importowane z rynków azjatyckich. Możemy konkurować, zaopatrując Europę Zachodnią - powiedział Zdzisław Bik.- Drugi projekt szacowany jest na ok. 50 mln zł i dotyczy osiągnięcia oszczędności w obszarze energii w Fasingu z wykorzystaniem kogeneracji i fotowoltaiki. Posiadając własne źródło energii, możemy obniżyć koszty energii o co najmniej 30 proc., a w Fasingu przy produkcji zużycie energii jest bardzo wysokie. Dodatkowo, w ramach projektu chcielibyśmy kupić nowe maszyny, które pozwoliłyby nam na produkcję wyrobów dla rolnictwa - dodał prezes Fasingu.Ponadto, spółka chce się rozwijać w dziedzinie elektromobilności, poszerzając ofertę produkcyjną o stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wartość projektu szacowana jest na ok. 15 mln zł.Fasing jest jedną z największych grup zaplecza górnictwa w Polsce. Spółka informuje, że jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firm produkujących łańcuchy dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.Siedziba Fasingu znajduje się w Katowicach. Według stanu na 31 grudnia 2020 r., w spółkach grupy kapitałowej zatrudnionych było 515 osób (w tym 26 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).