Federacja Związków Zawodowych Jedność pisze do premiera w związku z katastrofami w JSW

Federacja Związków Zawodowych Jedność, zrzeszająca zakładowe organizacje związkowe obejmujące swoim działaniem Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem Federacji Związków Zawodowych „Jedność”, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ponosi polityczną odpowiedzialność za tragedie do jakich doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

Do ww. tragedii zdaniem Jedności mógł przyczynić się brak właściwego nadzoru.

To właśnie brak należytej kontroli nad podległymi MAP spółkami węglowymi, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej prawdopodobnie doprowadził w ostatnim czasie do notorycznych „karuzel kadrowych” w wyniku których nastał kompletny paraliż decyzyjny - zaznacza Jedność w piśmie do premiera.

"Mając na uwadze tragiczne wydarzenia z ostatnich dni, które miały miejsce na terenie zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Federacja Związków Zawodowych „Jedność”, zrzeszająca zakładowe organizacje związkowe obejmujące swoim działaniem Jastrzębską Spółkę Węglową SA, zwraca się do Pana jako Prezesa Rady Ministrów o podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu natychmiastową poprawę bezpieczeństwa w polskim górnictwie węgla kamiennego, a w szczególności:

1. Wyciągnięcia politycznych konsekwencji wobec Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina poprzez jego dymisję.

2. Zmianę składów komisji powołanych do zbadania przyczyn tragedii na KWK Pniówek

i KWK Borynia- Zofiówka Ruch Zofiówka, składających się obecnie z przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku i przekazanie tej sprawy do OUG spoza Śląska.

3. Udzielenia bezwzględnych gwarancji pracy i płacy dla górników i ich rodzin, którzy zdecydują się na przerwanie milczenia i wskażą nieprawidłowości do jakich ewentualnie mogło dochodzić w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

4. Umożliwienie pełnego uczestnictwa przedstawicieli ZZ „Jedność” z kopalni Pniówek

i Zofiówka w pracach komisji powołanych do zbadania przyczyn tragedii na Pniówku

i Zofiówce” - wskazuje Federacja Związków Zawodowych „Jedność” w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W treści pisma zamieszcza również uzasadnienie swoich postulatów.

Ad. 1. "Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin ponosi polityczną odpowiedzialność za tragedie do jakich doszło w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”. Do ww. tragedii mógł przyczynić się brak właściwego nadzoru. To właśnie brak należytej kontroli nad podległymi MAP spółkami węglowymi, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prawdopodobnie doprowadził w ostatnim czasie do notorycznych „karuzel kadrowych” w wyniku których nastał kompletny paraliż decyzyjny. Pod uwagę należy wziąć fakt, że działalność Urzędów Górniczych też podlega MAP, co skutkuje całkowitym podporządkowaniem jednej instytucji kontrolowanego oraz kontrolującego, w efekcie czego kontrole przeprowadzane przez Urzędy Górnicze są nieefektywne i bezskuteczne.

Fakt zapowiadania kontroli z kilkudniowym wyprzedzeniem przez Urzędy Górnicze w praktyce oznacza przygotowanie danego zakładu górniczego do takiej kontroli, która w efekcie nie przynosi żadnych skutków. To właśnie takie działania doprowadziły dziś do sytuacji, że pracownicy kopalń boją się otwarcie zgłaszać nieprawidłowości, gdyż widzą w jaki sposób Urzędy Górnicze przeprowadzają kontrole.

Pracownicy sami niejednokrotnie przygotowują dany rejon kopalni pod kontrolę Urzędu Górniczego. Urzędy Górnicze w swoim założeniu mają pełnić rolę tzw. „policji górniczej”. Należy więc zadać pytanie, czy Policja, która informowałaby wcześniej o swoich zamiarach, zwiększałaby poziom bezpieczeństwa, czy też wręcz przeciwnie" - wskazuje Federacja Związków Zawodowych „Jedność”.

Ad. 2. Udział przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku (obejmujących swoim nadzorem kopalnie Pniówek i Zofiówka) w pracach komisji badających przyczyny katastrof, do których doszło w ww. kopalniach jest absurdem. Nie można być sędzią we własnej sprawie. OUG Rybnik wielokrotnie „kontrolował” kopalnie Pniówek i Zofiówka i to właśnie do inspektorów tego urzędu pracownicy kopalń mają najmniejsze zaufanie.

Ściana „N6” w KWK Pniówek, na której doszło do wybuchu metanu, była ścianą specyficzną