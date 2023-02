Fiasko rokowań płacowych w JSW, ale na stole jest nowa propozycja

Rokowania płacowe 2 lutego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) nie przyniosły rozstrzygnięcia. Kolejne zaplanowano na 8 lutego - dowiedział się portal WNP.PL.

W trakcie rokowań 2 lutego zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawił przedstawicielom reprezentatywnych organizacji związkowych działających w spółce (Solidarności, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA oraz Kadry) propozycję wzrostu wynagrodzeń o 12 procent - dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL.

Związkowcy natomiast podtrzymali swoje żądanie 25-procentowej podwyżki wynagrodzeń. Natomiast wskazali, że będą jeszcze analizować propozycję zarządu. Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 lutego.

Gdyby kolejna tura rokowań, zaplanowana na 8 lutego, nie przyniosła porozumienia, to 10 lutego przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie ma dojść do akcji protestacyjnej. Związkowcy zapewniają, że są już do niej przygotowani.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW. Firma zatrudnia około 22 tys. osób.